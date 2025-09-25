La edil podemita de Palma de vacaciones en la flotilla pro-Gaza se salta el pleno, pero cobra 58.000 euros

Se podría decir la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, vive a cuerpo de reina desde que está embarcada en la flotilla pro-Gaza que va rumbo a Palestina a prestar ayuda. Lleva ya más de dos semanas viajando en barco haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y por la que cobra 58.000 euros al año.

Este jueves 25 de septiembre se celebra el primer pleno municipal del nuevo curso político en el Ayuntamiento de Palma, pero la concejal de la formación morada no asistirá al estar a bordo de la Global Sumud Flotilla, junto con otras personalidades de la política española como la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Un total de 57.447 euros anuales son los que cobra una Lucía Muñoz que, por el momento, ya se sabe que no se presentará al primer pleno municipal como opositora. Su silla de concejal votada por apenas 8.000 palmesanos, estará este jueves totalmente vacía mientras ella surca los mares.

La también pareja del polémico ex portavoz municipal de Podemos en el consistorio palmesano, Alberto Jarabo, no cobra como edil rasa en la oposición, sino como portavoz del Grupo Mixto, integrado únicamente por ella. Muñoz no es una regidora de la oposición al uso (39.856 euros), sino que gana lo mismo que un teniente de alcalde del gobierno municipal del PP con responsabilidades ejecutivas.

Un sueldazo que se embolsa la dirigente podemita mientras está embarcada en la flotilla pro-Gaza a miles de kilómetros del Ayuntamiento de Palma, donde tiene que asistir para los plenos y comisiones municipales. al menos para justificar su sueldo. Por el momento se desconoce si Cort le descontará parte del sueldo por no acudir este jueves al primer pleno municipal del curso político.

Desde la Flotilla mandamos un abrazo solidario y todo el apoyo al pueblo digno que hoy ha vuelto a parar la Vuelta en protesta por la participación de los genocidas. Sois un orgullo. Mañana más🇵🇸 pic.twitter.com/n4YjN8PTYd — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) September 13, 2025

Cabe recordar que el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, recordó a Lucía Muñoz su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales como concejal electa. «En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», aseguró el primer edil palmesano que precisó que «el riesgo que comporta su decisión compromete su seguridad como ciudadana de Palma y su deber como concejala de este Ayuntamiento».

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, Muñoz se presentó a las elecciones del 28 de mayo de 2023 como candidata a la alcaldía de Palma. Sin embargo, la debacle electoral fue de época y su partido quedó al borde de la desaparición con sólo ella como única concejal morada del Ayuntamiento de Palma.

De hecho, su partido tuvo que cerrar su sede en Palma y despidió a la media docena de empleados que allí trabajaban por el varapalo sufrido en las urnas. Sin embargo, Lucía Muñoz tiene despacho en la tercera planta del Consistorio y una coordinadora a su disposición que hace las veces de secretaria.