La concejal podemita de Palma de la flotilla pro-Gaza: «Nos atacan porque quieren que abandonemos»

La concejal podemita del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, ha pasado una «larga» noche en la embarcación de la flotilla pro-Gaza en la que viaja rumbo a Palestina. Y es que todos los tripulantes de la Global Sumud, incluida ella, han tenido que hacer frente durante esta madrugada a supuestos ataques por parte de Israel a sus barcos.

En concreto, se han registrado alrededor de 11 explosiones, ataques químicos, artefactos con olor a pólvora, la caída de objetos no identificados, interferencias de comunicaciones y drones sobrevolando los 40 barcos de la misión, algunos de ellos dañados a causa de estos ataques. Sin embargo, no ha habido heridos.

Para la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, se trata de «ataques intimidatorios» y de una «guerra psicológica para que abandonemos», aunque la edil ha avanzado que no abandonarán la misión. «Gaza no se rinde, nosotras tampoco», ha escrito en la red social X.

Actualmente, los barcos de la Global Sumud Flotilla se encuentran frente a las costas de la isla de Gaudos, al sur de Creta. Según las previsiones que han hecho los propios tripulantes, en cinco días la flotilla debería haber llegado a Gaza.

Pese a los ataques sionistas de esta madrugada, la flotilla ya se encuentra a la altura de Creta. Seguimos adelante. Gaza no se rinde, nosotras tampoco. pic.twitter.com/QWVELCAPnZ — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) September 24, 2025

Cabe recordar que esta misión propalestina está encabezada por figuras como Ada Colau (ex alcaldesa de Barcelona) y el actor Eduard Fernández y busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel para llevar ayuda humanitaria a la zona en conflicto.

Lucía Muñoz informó esta semana de que están a unos pocos días de llegar a una zona donde supuestamente «hay precedentes de secuestros ilegales en aguas internacionales por parte del estado genocida», refiriéndose a Israel.

Hoy el mar está tranquilo. La flotilla navega en formación, a la altura ya de Grecia. Según las previsiones, en cinco días llegaremos a zona naranja, donde ya hay precedentes de secuestros ilegales en aguas internacionales por parte del estado genocida. Estamos a 7 días de Gaza. pic.twitter.com/eeORIuT6NR — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) September 22, 2025

La concejal de la formación morada lleva ya dos semanas embarcada en la Global Sumud Flotilla, haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y cobra cada año un sueldo que ronda los 58.000 euros.

Cabe recordar que el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, recordó a la podemita su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales. «En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», aseguró el primer edil palmesano que precisó que «el riesgo que comporta su decisión compromete su seguridad como ciudadana de Palma y su deber como concejala de este Ayuntamiento».