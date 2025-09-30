GFT, líder en IA en España, logra un 83% de satisfacción de clientes según el Estudio de Whitelane 2025

GFT se posiciona como la primera consultora tecnológica en España en satisfacción de clientes en el uso de inteligencia artificial e IA generativa con una valoración del 83%, de acuerdo con los resultados del Estudio sobre Sourcing de Servicios de TI, elaborado por Whitelane Research en colaboración con Eraneos. Este reconocimiento sitúa a la compañía como la que mejor aprovecha el potencial de estas tecnologías para mejorar y optimizar los servicios que ofrece.

El Estudio sobre Sourcing de Servicios de TI se trata de uno de los informes de referencia en Europa para evaluar la satisfacción y el rendimiento de los principales proveedores de servicios tecnológicos. En su edición de 2025 en España, el estudio recoge la opinión de más de 300 CIOs y responsables de TI de grandes organizaciones, que han evaluado más de 900 relaciones de sourcing. El análisis abarca a 34 proveedores de servicios TI y 11 plataformas cloud, y examina su desempeño en distintas categorías como aplicaciones, infraestructuras, servicios de red y conectividad, workplace services y seguridad, entre otras.

«Este reconocimiento de Whitelane Research confirma la apuesta de GFT por la inteligencia artificial como motor de transformación empresarial. Nuestra misión es acompañar a los clientes en la adopción responsable de la IA, cerrando la brecha entre el potencial y la aplicación real en su negocio», afirma Manuel Lavín, CEO de GFT.

IA generativa al servicio del negocio

La posición de liderazgo alcanzada refleja la estrategia de GFT de situarse como partner AI-Centric, capaz de guiar procesos de transformación digital complejos mediante la integración real de la IA en todos los niveles del negocio. Como socio estratégico, acompaña a las organizaciones en la resolución de retos críticos con soluciones innovadoras, sostenibles y centradas en una IA responsable.

Entre sus principales avances destaca Wynxx, la plataforma de IA generativa de GFT que acelera la entrega de software empresarial. La herramienta ya ha demostrado su impacto en proyectos reales, logrando reducir en más de un 90% el esfuerzo de documentación (con casos en los que se pasó de 160 a solo 8 horas en tareas de documentación y validación), además de impulsar hasta un 40% la productividad y facilitar la modernización ágil de sistemas heredados hacia la nube.