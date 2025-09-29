¿Quién va ésta semana a ‘La Revuelta’? Los invitados del 29 de septiembre al 2 de octubre

Este 29 de septiembre David Broncano ha confirmado quiénes serán los invitados a La Revuelta esta semana. En realidad, el presentador ha confirmado algunos y de otros sólo ha dado pistas. Este lunes, la primera en pisar el plató de TVE ha sido la cantante Mónica Naranjo, quién ha ido para presentar Por un Like, su nueva canción producida por Nebulossa. Recordemos que el programa de la cadena pública sigue perdiendo, día a día, su batalla por la audiencia contra El Hormiguero en Antena 3. Desde el inicio de la nueva temporada, Broncano ha visto cómo Pablo Motos ha ido comiéndole terreno de manera implacable. Desde La 1 quieren dar la vuelta a la situación proponiendo un juego al espectador: ¿El jueves que viene irá el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida a La Revuelta? Según el humorista, es una posibilidad.

Lunes 29 de septiembre: Mónica Naranjo

Este lunes, La Revuelta ha comenzado la semana invitando a Mónica Naranjo, quién ha ido para presentar Por un Like, su nueva canción producida por Nebulossa.

Una de las artistas más consolidadas de nuestro país, con tres décadas de trayectoria en la música y la televisión, celebra sus 51 años con una gira Greatest hits tour 25 además de presentar su nueva canción, Por un like. Un tema pop para cuya composición se inspiró, en cierto modo, en las experiencias que vivió como presentadora de La isla de las tentaciones. Ante Broncano, la artista ha admitido que: «En la primera temporada, la gente iba muy perdida. Ahora que sé lo que pasa, yo no iría nunca».

En cuanto ha llegado al plató de La Revuelta, Naranjo y Broncano ha caído en sus similitudes estéticas (pelo teñido de rubio platino y un traje de chaqueta como vestimenta), por lo que, por unos momentos, se han intercambiado los puestos.

Martes 30 de septiembre: Arón Piper y Lali Espósito

Según ha informado el propio David Broncano en directo, el martes 30 de septiembre visitarán La Revuelta los actores Arón Piper y Lali Espósito.

Piper, conocido por su participación en la serie Élite y por su faceta musical, ya acudió el pasado 15 de septiembre a El Hormiguero en Antena3 donde, entre otras cosas, confesó que había celebrado este verano una fiesta en Ibiza a la que acudió el mismísimo Leonardo Dicaprio.

Por su parte, la actriz y cantante Lali Espósito ha estado muy en boga últimamente gracias a ser parte el jurado de la última edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián.

Miércoles 1 de octubre: Antonio Orozco y una sorpresa

Broncano ha asegurado que el miércoles se sentará en el plató de La Revuelta el conocido cantante Antonio Orozco. Pero habrá alguien más aunque no se ha querido revelar su identidad.

Jueves 2 de octubre: ¿Almeida en ‘La Revuelta’?

Para desvelar el invitado del jueves 2 de octubre, último día de La revuelta durante la semana, Broncano ha dicho cuatro nombres: el actor Eduardo Noriega, la actriz Blanca Suárez, el grupo musical Love of Lesbian y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida.