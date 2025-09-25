Audiencias de ayer, miércoles 24 de septiembre: ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y récord de Ana Rosa

Las audiencias del miércoles 24 de septiembre dejan claro que El Hormiguero sigue sin tener rival en el prime time, pese a que La Revuelta echó el resto con sus invitados, aunque cometió el mismo error de siempre: no anunciarlos. También dejó buenos datos para otros programas como el de Ana Rosa Quintana, que coge fuerza en las mañanas tras un comienzo de temporada complicado, pero que ha dejado un récord de temporada que deja claro que sigue siendo la líder de las mañanas, pese a que ahora tenga mayor competencia.

Pablo Motos vuelve a liderar gracias a la visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña, que acudieron a su programa a promocionar la película El cautivo, en la que se cuenta el encierro de Miguel de Cervantes tras ser apresado. El espacio de Antena casi calca su audiencia de los últimos días y lidera con un 14, 5 % y 1.631.000 espectadores, dejando claro que su audiencia fiel nunca le abandona.

Por su parte, La Revuelta preparó una noche de estrellas internacionales de la que nadie se enteró. El no anunciar sus invitados tiene un efecto desastroso y ni tan siquiera el propio David Broncano sabía hasta minutos antes quiénes eran sus invitados. Scottie Pippen, toda una leyenda del baloncesto, pasó por el programa de La 1 sin que mucha gente se enterase, pero peor fue lo del grupo The Offspring. Los reyes del punk rock de los años 90 pasaron casi por casualidad por el plató, sorprendiendo hasta al presentador, que admitía no saber ni por qué estaban allí. Pese a esta desorganización absoluta que se pudo ver en la televisión pública, el espacio logró un 12,2 % de cuota y 1.353.000 espectadores. Victoria clara para El Hormiguero.

En Cuatro, First dates sigue con su remontada tras el verano y lograba un 8,5 % de cuota, reuniendo a 958.000 espectadores, cada vez más cerca de los datos que marcaba cuando se emitía durante el verano en Telecinco. Por detrás se colocan Supervivientes All Stars: Última hora (7,8 % y 870.000), El intermedio (7 % y 791.000) y Cifras y letras, en La 2 (6.3 % y 710.000).

En la segunda parte de la noche, en el mal llamado todavía prime time, el concurso Juego de pelotas lidera (11,9 % y 798.000) ante la enorme bajada de Los archivos secretos del NO-DO, que se desploma en una semana y baja hasta el 11,3 % y 872.000 televidentes, después de que la semana pasada liderase con varios puntos de ventaja sobre su rival.

Por detrás, Telecinco sigue confiando en la serie La Agencia, que baja hasta el 9 % y 638.000 espectadores. Le sigue el cine, en Cuatro, con la película Sicario: El día del soldado, que seduce al 6,9 % y 384.000. Por último, laSexta sigue sin levantar cabeza en sus noches y la emisión de la película Hasta que la boda nos separe mejora los datos de Basura o cacharro el día anteriores, pero no pasa del 4,2 % y 267.000 televidentes.

Ana Rosa Quintana marca máximo de temporada en audiencias

El programa de Ana Rosa marcaba este miércoles máximo de temporada con un estupendo 14,2 % y 335.000 espectadores en Telecinco, quedándose a unas décimas de liderar sobre Mañaner@s 360, que se adelanta por apenas dos décimas. De seguir en esta progresión, Mediaset recuperará en los próximos días el control de las mañanas.

Hay que destacar que La ruleta de la suerte, sin hacer mucho ruido, continúa siendo uno de los grandes espacios de toda la televisión. El concurso de Antena 3 arrasa en su franja de emisión con un brutal 21,3 % de cuota 1.469.000 espectadores, datos que llegan después del máximo de temporada de Karlos Arguiñano, que con un 18,1 % y 807.000 espectadores cierran una mañana espectacular para Antena 3.