Los rumores acerca de la vida de la cantante Mónica Naranjo son muy habituales, pero ella está acostumbrada a tener que lidiar con ellos, aunque en los últimos meses se ha llegado a decir que tenía algún tipo de relación con una secta, algo que se ha encargado de aclarar en su paso por El Hormiguero. La catalana ha utilizado el programa de Pablo Motos para anunciar un parón en su carrera después de terminar la gira que la está llevando por Estados Unidos, Latinoamérica y que terminará en España a finales de este 2025. Al valenciano le ha explicado sus motivos, aunque nada tienen que ver con grupos religiosos, como se había comentado.

Las redes sociales se han encargado de hacer pensar a muchos que había desaparecido, tanto que incluso había locas teorías sobre que había podido caer en las redes de una peligrosa secta, pero nada más lejos de la realidad. «Fue muy gracioso porque estaba de promoción en México y obviamente estábamos publicando un montón de historias y cosas en redes sociales y les decía a mis compañeros ‘mirad, pone que me ha abducido una secta’. Fue bonito. Cuando tienes claro quién eres y dónde vas, qué importa lo que digan. No tiene sentido. Estamos hiperconectados con todo. Si la gente quiere saber de ti, lo puede hacer perfectamente. Saben la fecha. Si estás desaparecida…», así ha dejado claro que todo era un bulo.

«Los artistas dependemos de muchas cosas antes de una gira: managers, productores… En el caso del fatídico de hace un año fue un promotor. Estaba incumpliendo y eso es malo para todos. Cuando se cancela un concierto es un dramón porque hay personas que cogen aviones, estancias… En ese momento no se podía informar de lo que había pasado y ahí empezó el bulo de que había desaparecido», así ha explicado las razones de su silencio.

En este 2025 está celebrando sus 30 años de carrera con una gran gira titulada Greatest Hits Tour, que la está llevando por algunos de los recintos más importantes de América y que en los próximos meses recalará en España. Pero, serán sus últimos conciertos en mucho tiempo, ya que ha anunciado su intención de retirarse de los escenarios: «Después de esta gira voy a dejar de hacer directos durante un tiempo».

«A partir de 2026 no sé cuándo voy a volver», aunque ha querido dejar claro que esto no se trata de una retirada de la música, es solo un parón para dedicarse a la televisión y a otros proyectos. «No me retiro. Lo dejo claro. Pero necesito tiempo. Me falta tiempo para hacer otras cosas», por lo que hay que pensar que seguirá adelante con su faceta de presentadora de televisión, que ya comenzó con éxito en La isla de las tentaciones y que sigue en Netflix.

«Son muchas giras seguidas y las que yo hago me las tomo de manera muy intensa. Necesito tiempo para mí, para pensar, para otra vez organizar. No tengo tiempo para componer. Es importante componer nueva música para poder tener contenido. Entonces seguiré grabando y haciendo televisión, pero directos me voy a alejar. No sé cuánto, pero bastante», ha anunciado Mónica Naranjo ante las cámaras de El Hormiguero.