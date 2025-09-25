Scottie Pippen descoloca a David Broncano con su respuesta a la pregunta sexual de ‘La Revuelta’

El pasado miércoles 24 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, los más fieles seguidores de este programa fueron testigos de una de las visitas más espectaculares y sorprendentes hasta la fecha. Nos referimos a la llegada de Scottie Pippen, uno de los jugadores de baloncesto más queridos y reconocidos de la historia, al Teatro Gran Vía de Madrid. Es evidente que los invitados de este formato, en su gran mayoría, son conocedores de cómo funciona La Revuelta y, sobre todo, que al final de la entrevista deben someterse a las dos preguntas clásicas. El estadounidense, como se podía intuir, no tenía ni la más mínima idea de lo que le esperaba, lo que hizo que su naturalidad y desparpajo salieran a relucir prácticamente desde el primer instante.

Tras la entrevista, en un momento dado de la noche, David Broncano se animó a hacerle las dos preguntas clásicas. La primera de ellas era la relacionada con el dinero. Algo que ya dejó descolocado a Scottie Pippen, puesto que no esperaba que le fuesen a preguntar algo así: «Unos pocos cientos de miles de dólares». Pero todo fue más allá cuando, con cierto recelo, el presentador de La Revuelta formuló la segunda de las preguntas clásicas del programa: «¿Cuántas veces has tenido sexo en los últimos treinta días?». Al ver la cara de sorpresa del jugador de baloncesto, el jienense fue más allá a la hora de hacerle saber cuánto puntuaba cada práctica íntima. Acto seguido, el estadounidense dijo al presentador que qué quería saber exactamente, que le plantease la pregunta. Tras hacerlo, Scottie Pippen fue contundente: «33», respondió. La cifra escogida no era casualidad, ya que es el dorsal con el que juega en sus encuentros deportivos.

Por lo tanto, el estadounidense deja en el aire la duda de si es una cifra real o simplemente quiso salir del paso al decir el número que utiliza como dorsal. Desde la cuenta oficial en X (antes Twitter) de La Revuelta, no dudaron en hacer hincapié en lo que acababa de hacer su invitado: «No le habían contado a Pippen qué eran las preguntas clásicas y, sin embargo, viene aquí, las escucha y se tira una de las mejores respuestas posibles. Genio».

Scottie Pippen se pronuncia en ‘La Revuelta’ sobre su vínculo con Michael Jordan

Durante su paso por el programa que se emite en La 1 de Televisión Española, David Broncano no dudó en aprovechar la ocasión para saber qué tipo de relación tiene, actualmente, con el histórico del baloncesto Michael Jordan. Lo que nadie esperaba es que Scottie fuese a reconocer que, realmente, era nula.

Lejos de que todo quede ahí, el estadounidense reconoció que esta generación histórica de los Chicago Bulls suele hacer reuniones de vez en cuando para recordar esa etapa de su vida, pero Michael Jordan no acude: «Nunca viene. Tiene su propia gente, juega con distintos golfistas». Y añadió: «Han pasado muchos años y es difícil mantener el contacto».

Una confesión que indignó muchísimo al presentador de La Revuelta: «No me gusta eso». Acto seguido, y mirando a cámara, quiso ir mucho más allá: «No me gusta eso, Michael. Tus compañeros fueron los que te hicieron campeón». Sin duda, la de Scottie Pippen será una de las entregas más recordadas de esta temporada. ¡Y no es para menos!