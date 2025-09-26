‘El Hormiguero’, sin piedad sobre ‘La Revuelta’: otra semana con pleno de victorias en audiencias

El Hormiguero remata una semana en la que no ha dado respiro a La Revuelta, llevando al límite al programa de David Broncano, que este jueves 25 de septiembre ha marcado su mínimo de temporada. El espacio de La 1 demuestra que su estrategia de no anunciar los invitados, es un desastre, ya que poca gente se enteró de que una leyenda del deporte como Scottie Pippen, que formó parte del Dream Team de ‘Barcelona 92’ y los Chicago Bulls, pasó por su plató. Así han quedado las audiencias de TV de ayer.

Con la visita de Álex González, el programa de Pablo Motos logra un 14,5 % y 1.707.000 espectadores de media. Con este dato consigue un pleno de victorias, uno más, en esta semana. Broncano y los suyos, por contra, marcan mínimo de temporada con el 11 % de cuota y 1.291.000, quedando a 3,5 puntos y más de 400.000 espectadores de distancia. Mientras, Supervivientes All Stars sigue con su remontada, consiguiendo mejorar sus datos en la franja en la que compite contra El Hormiguero y La Revuelta, logrando reunir al 9,4 % y 1.096.000 televidentes, datos por encima de los que suele conseguir Laura Madrueño con su Última Hora de lunes a miércoles.

El resto de ofertas en el mal llamado access prime time, que en realidad es el prime time, quedan así: First Dates (7,7 % y 909.000), El Intermedio (6 % y 708.000) y Cifras y letras (6,4 % y 740.000).

‘Supervivientes’ lidera con mucha ventaja en la segunda parte de la noche

A partir de las 23 h es Jorge Javier Vázquez el que domina, gracias a la emocionante gala en la que Adara y Fani Carbajo se jugaban la expulsión, logrando su máximo en cuota en una gala de jueves con un 17 %, lo que se traduce en 969.000 espectadores.

A un mundo de distancia se coloca Futuro imperfecto, el espacio de Andreu Buenafuente, que sí que consigue ser la segunda opción con un 11 % y 828.000 televidentes. Horizonte destaca en Cuatro con un 9,1 % y 537.000, mientras que la serie La encrucijada sigue sin rendir en Antena 3(8 % y 562.000). Eso sí, laSexta continúa con su eterno problema de las noches con los pobres datos de la película Reminiscencia (3,7 % y 254.000), esperando a que Alberto Chicote y su Pesadilla en la cocina regresen con nueva temporada.

Por la mañana, Ana Rosa Quintana sigue recortando distancias

En la complicada batalla de las mañanas, El programa de AR mantiene los buenos datos después de firmar el miércoles su máximo de temporada y destaca con un buen 13,9 % y 330.000 espectadores. Su audiencia sube especialmente durante la entrevista a Santiago Abascal, líder de VOX, disparándose en ese tramo hasta el 16,4 % y 348.000 espectadores.

Hay que destacar, de nuevo, los datos de La Ruleta de la suerte y Karlos Arguiñano, que no fallan nunca en las mañanas de Antena 3. El espacio de cocina logra un gran 16 % y 701.000 espectadores, mientras que el concurso de Jorge Fernández deja sin opciones al resto de cadena con un brutal 22,1 % 1.503.000 televidentes.

En la tarde hay que destacar la recuperación de El tiempo justo, de Joaquín Prat, que recorta distancias gracias al 9,2 % y 698.000 espectadores. Después, El diario de Jorge logra un nuevo récord de temporada gracias a un 10,7 % y 711.000 espectadores, mientras que Y ahora Sonsoles baja del doble dígito con un 9,8 % y 677.000 televidentes, aunque se trata de un dato anómalo para el magazine de Antena 3.