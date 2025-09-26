‘Supervivientes All Stars’: quién fue el concursante expulsado ayer 25 septiembre y lista de nominados

El pasado jueves, 25 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars. Un encuentro televisivo donde se pudo ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Pues, por lo que se pudo ver, las discrepancias siguen creciendo en los Cayos Cochinos. Pero, además de ver imágenes inéditas, conocer el nombre de los nuevos líderes y ver las pruebas por equipos, también se pudo conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Un puesto que se disputaban Fani Carbajo, Adara Molinero y Jessica Bueno. Pues, como se pudo ver en la gala del pasado martes, Gloria Camila se convirtió en la salvada por la audiencia.

La gala fue avanzando poco a poco, pero llegó el momento de conocer el nombre del segundo salvado de la semana. De esta manera, y para sorpresa de todos, la ceremonia de barro dictaminó que Jessica Bueno tenía que seguir formando parte del concurso. Por lo tanto, Fani Carbajo, Adara Molinero se disputarían su continuidad en el televoto final. Una complicada situación que tenía a la influencer completamente desencajada. Pues, la semana pasada se vió en la misma situación, pero con su madre. «Me alegro que este concurso nos haya unido y nos hayamos podido conocer mejor, apoyándonos la una a la otra. Siento todo lo malo que dije de ti en el pasado antiguamente. Te quiero», le dijo la ex participante de La isla de las tentaciones a Molinero.

Ambas participantes han entablado una bonita amistad durante sus días en Supervivientes All Stars. Por ello, las nominadas estaban con las emociones a flor de piel. «Eres transparente como el agua. Me alegro de haberte conocido y te llevas a una amiga», le respondió la influencer. La gala fue avanzando, pero llegó el momento de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición.

«Los espectadores de ‘Supervivientes All Stars’ con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que la concursante salvada sea… ¡Adara!», exclamó Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, la expulsada de la noche fue Fani Carbajo. Una decisión por parte del público que aceptó con deportividad, pero también con tristeza.

Nominados de la semana en ‘Supervivientes All Stars’

Y es que, la expulsada había manifestado su deseo de querer darlo todo. Ante ello, Fani Carbajo se ha despedido de sus compañeros y de la presentadora, Laura Madrueño. Un emotivo adiós que no concluiría ahí, pues Jorge Javier Vázquez quiso hablar con ella en privado para explicarle la finalidad de «el beso de la traición».

Poseidón le ha otorgado un último deseo a la expulsada. El concursante al que le diese un beso obtendría su nominación. Por ello, Carbajo no lo dudó dos veces y fue directa a Sonia Monroy. Asimismo, al final de la noche Miri Pérez, Sonia Monroy, Jessica Bueno y Carlos Alba se convirtieron en los nuevos nominados.