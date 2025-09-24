‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 23 de septiembre?

La pasada noche del 23 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars 2025. A través de la emisión de Tierra de Nadie y capitaneada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Diversos acontecimientos donde, como se pudo ver, no faltaron las discusiones. Además, fuimos testigos de la llegada de Elena Rodríguez al plató de la cadena, en Madrid. Pues, fue la expulsada de la semana pasada. Pero, como todo reality, la diversión tiene que continuar.

En la emisión de la pasada noche, la audiencia tuvo la oportunidad ver la celebración de la tercera ceremonia de salvación. Un encuentro donde se pudo ver qué participante era el elegido por el público para librarse de la expulsión del próximo jueves. Los nominados de la semana son Gloria Camila, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Adara Molinero. Pues, fueron los elegidos por sus compañeros como los supervivientes que menos aportaban en la isla. Pero, como ya es bien sabido por todos, la última palabra la tiene el público. Por ello, Laura Madrueño y todo el equipo el programa comunicaron el veredicto de las votaciones.

Al igual que en las semanas anteriores, la presentadora dio inicio a la ceremonia del barro. Por lo tanto, la celebridad a la que le cayese el cubo de barro significaba que seguía nominada y su continuidad en el formato está en el aire. Todas las nominadas comenzaron el ritual tapándose la cara, pues no querían que le cayera en los ojos.

¿Quién fue el concursante salvado de ‘Supervivientes All Stars’?

De esta manera, la primera cuerda en ser cortada fue la de Jessica Bueno. Tras ella, llegó el turno de Fani Carbajo, que aceptó la decisión del público con deportividad. Una situación que dejaba dos nombres en el aire, el de Gloria Camila y el de Adara Molinero. Por lo tanto, una de ellas sería la salvada. Pero, la organización del reality optó por dejar la revelación del nombre hasta casi el final de la gala.

El programa avanzó y se disputaron los juegos. Pero, llegó el momento de conocer la verdad. Tras cortar la cuerda, se reveló que Adara Molinero seguía nominada. Por lo tanto, la primera salvada de la noche fue Gloria Camila. Una decisión por parte del público que la joven agradeció con mucha emoción. «Gracias, os quiero», dijo mirando a cámara y muy emocionada.

Este momento era presenciado en directo por Elena Rodríguez, que tuvo que ver cómo su hija continuaba nominada. Y es que, como los espectadores han podido ver, Adara Molinero ha sido nominada todas las semanas desde que comenzó el concurso.

«Una personalidad arrolladora y que no se deja llevar por nadie», ha señalado Rodríguez. De esta manera, el próximo jueves, 25 de septiembre, se conocerá el nombre del tercer expulsado de la edición. Una posición que se disputarán Fani Carbajo, Jessica Bueno y Adara Molinero.