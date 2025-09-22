Adara Molinero activa el protocolo de abandono en ‘Supervivientes All Stars’: su decisión final

La pasada noche del 21 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Mediante la emisión de Conexión Honduras, el público ha tenido la oportunidad de volver a comprobar cómo el hambre y las penurias están poniendo a las celebridades al límite. Una situación que ha provocado que Adara Molinero haya encendido todas las alarmas.

La influencer ha formado parte de la experiencia de Supervivientes en tres ocasiones. Pero, la aventura cada vez se le hace más cuesta arriba. Tal y como se pudo ver durante la emisión de Bailando con las estrellas, la joven ha activado el protocolo de abandono. Una información que fue revelada en ese momento por Jesús Vázquez y con la que la cadena ya alertada a la audiencia de una posible salida de Molinero. Teniendo esto en cuenta, Sandra Barneda, presentadora de Conexión Honduras, quiso preguntarle a la joven cómo se encontraba.

«Quiero que te lo pienses bien, que pienses en la razón que te llevó a activar el protocolo y en las razones para abandonar la aventura», le empezó diciendo la presentadora. «Este programa es muy duro, pero estáis aquí porque habéis sido elegido como los mejores», la intentó motivar.

«Te han dado una tercera oportunidad y en Vitoria me dijiste que no aguantar en el primer All Stars te dolió muchísimo», agregó. Unas palabras con las que la presentadora quiso darle un poco de aliento a la joven. Pues, se arrepentiría si volviese a abandonar el reality.

Y es que, como se pudo ver en las imágenes mostradas por la organización, la lluvia volvió a poner al límite a Adara Molinero. «Por favor, llama a quien sea, que me largo. Me siento atrapada, es horrible», gritaba entre lágrimas. Una desesperación que vivió horas antes de conectar con Sandra Barneda.

¿Adara Molinero abandona ‘Supervivientes All Stars’?

«¡No quiero estar más aquí, no quiero! No quiero oler más a pescado, no quiero dormir más en el suelo», gritaba nerviosa. «Ya basta, he llegado a mi límite. Quiero que me saquen, lo pido por favor», exigía. Una actitud con la que activaba el protocolo de abandono del concurso. Por ello, la presentadora quiso que se lo pensase bien.

La gala fue avanzando, pero llegó el momento de conocer la decisión final de la superviviente. Negando y mirando al suelo, fue directa. «Me dije que si me caía me levantaba», comenzó diciendo. «Me he caído, y ahora me he vuelto a levantar», prosiguió. «Quiero seguir», sentenció. Unas palabras que fueron un gran alivio para la organización de Supervivientes All Stars. Pues, al menos hasta el próximo jueves, la joven seguirá en el formato.