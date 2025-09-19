‘Supervivientes All Stars 2025’: quién fue el concursante expulsado ayer 18 septiembre y lista de nominados

El pasado jueves, 18 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars 2025. Un encuentro televisivo donde se pudo ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que, además de ver como han sufrido las celebridades con las terribles lluvias que han azotado la isla, también se pudo conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Un puesto que se disputaban Adara Molinero, Iván González y Elena Rodríguez. Pues, como se pudo ver en la gala del pasado martes, Tony Spina se convirtió en el salvado por la audiencia.

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, la organización del programa procedió a revelar el nombre del segundo salvado de la semana. De esta manera, y para sorpresa de todos, la ceremonia de barro dictaminó que Iván González tenía que seguir formando parte del concurso. Adara Molinero y Elena Rodríguez fueron sentenciadas con un baño de barro. Por lo tanto, todo iba a quedar entre madre e hija. Una complicada situación que tenía a la influencer completamente desencajada. Pero, las normas del programa son las que son. No había marcha atrás.

Supervivientes All Stars 2025 continúo con su emisión y los participantes se disputaron diversas pruebas. Pero, antes de pasar a las nominaciones semanales, llegó la hora de conocer el nombre del segundo expulsado de la edición. Un tenso momento que tenía a Molinero echa un mar de lágrimas. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez procedió a entonar su célebre frase.

«Los espectadores de Supervivientes All Stars, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, han decidido que la concursante salvada sea… ¡Adara!», exclamó. Por lo tanto, Elena Rodríguez se convirtió en la segunda expulsada de la edición. Ante ello, Adara Molinero no pudo evitar derrumbarse. Pues, el concurso la había llevado a disputarse su permanencia con su madre. Una situación que sabía que podría suceder.

«Ya está, yo me voy feliz, mi vida está ahí fuera. Quiero que esto lo luches semana a semana. Disfruta, relájate, disfruta de este paisaje precioso. Lucha por lo tuyo, hija, también te pertenece. Yo desde fuera te defenderé todo lo que pueda. Tú lucha por esto. Piensa por quién estás aquí. Estoy tan orgullosa de ti… Jorge soy tan feliz de haber tenido a mis dos hijos. No puedo pedir más», dijo Elena Rodríguez.

Nominados de la semana en ‘Supervivientes All Stars 2025’

Lágrimas aparte, el programa tuvo que continuar. Por ello, los participantes votaron a su nominado de la semana. Así pues, tras la celebración de la prueba de líder, Miri Pérez Cabrero e Iván González consiguieron alzarse con el ansiado collar. Por lo tanto, ambos, como líderes de sus grupos, tenían la opción de nominar de manera directa y fulminante.

Fani Carbajo ha sido la primera en nominar en Playa Caos y ha dictaminado sentencia a Noel. Un voto que fue compartido por Adara Molinero, que también nominó al canario. Seguidamente, Rubén Torres, Noel Bayarri y Sonia Monroy nominaron a Adara Molinero. Todo ello para concluir con el voto de Tony Spina, que sentenció a Sonia Monroy.

Playa Armonía también lo tuvo claro. Gloria Camila y Jessica Bueno nominaron a Alejandro Albalá. Luego, Carlos Alba y Alejandro Albalá hicieron lo propio con Jessica Bueno. Y es que, lo que se demostró es que las celebridades tienen muy claro sus cartas.

Iván González, como líder, tuvo que desempatar. «Es un marrón, pero voy a dejar nominada a Jessica», dijo. Fue entonces cuando reveló a su nominado directo. «De forma directa nomino a Gloria porque he tenido menos trato con ella en playa, si esta semana cambia, yo cambiaré», explicó. Y es que, no han sido pocas las peleas de ambos jóvenes durante los últimos días. Por lo tanto, los votos fueron claros. Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila son los nominados de la semana en Supervivientes All Stars 2025.