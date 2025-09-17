‘Supervivientes All Stars 2025’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 16 de septiembre?

La pasada noche del 16 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars 2025. A través de la emisión de Tierra de Nadie y capitaneada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer todo lo acontecido en Honduras durante las últimas 48 horas. Y es que, aunque la edición apenas está comenzando, ya han tenido lugar unas cuantas rencillas y discusiones. Pues, ya son muchos días sin comer prácticamente nada. Todo ello sumado a la celebración de la segunda ceremonia de salvación, donde se pudo ver qué participante era el elegido por el público para librarse de la expulsión del próximo jueves.

Los nominados de la semana son Iván González, Tony Spina, Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez. Pues, fueron los elegidos por sus compañeros como los supervivientes que menos aportaban en la isla. Nominaciones que, a veces, se sienten como un dardo envenenado. Pues, Gloria Camila no dudó en usar su collar de líder y atacar a su mayor enemigo con una nominación fulminante: Iván González. Sin embargo, como en todos los realities de Mediaset España, la última palabra la tiene el público. Por ello, Laura Madrueño y todo el equipo el programa comunicaron el veredicto de la audiencia.

Siguiendo la temática de las ediciones anteriores de Supervivientes, la presentadora dio inicio a la ceremonia del barro. Por lo tanto, la celebridad a la que le cayese el cubo de barro significaba que seguía nominada y su continuidad en el formato estaba en el aire. De esta manera, la primera cuerda en ser cortada fue la de Iván González. Una decisión del público que aceptó con deportividad.

¿Quién fue el concursante salvado de ‘Supervivientes All Stars 2025’?

Lejos de quedar aquí, Madrueño siguió cortando cuerdas. Por ello, el siguiente nominado en recibir un baño de barro fue Elena Rodríguez, la madre de Adara. Así pues, el nombre del salvado se disputaba entre Tony Spina y Adara Molinero. Una posición que ambos querían conseguir, pues se librarían de la expulsión. Pero, solo uno de los dos iba a ser el afortunado.

La influencer se mostraba completamente nerviosa por lo que iba a suceder. Pues, dado que no era su segunda vez en el formato, no quería regresar tan pronto a España. Mientras, el italiano reflejaba calma y tranquilidad. Pero, la organización ya tenía un nombre.

«El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este jueves es… ¡Adara!», anunció la presentadora. Por lo tanto, Tony Spina se convirtió en el salvado de la noche. Una noticia que alegró al italiano, quien no paró de agradecerle al público la confianza.

«Gracias, de verdad. Se lo quería dedicar a mi padre, que ayer cumplió años y ya no está con nosotros… y era seguidor del programa. Y estaría muy emocionado de verme ahora mismo salvado. ¡Muchas gracias!», dijo emocionado. De esta manera, el próximo jueves, 18 de septiembre, se conocerá el nombre del segundo expulsado de la edición. Una posición que se disputarán Iván González, Adara Molinero y Elena Rodríguez.