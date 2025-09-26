Álex González se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre el motivo por el que tuvo que pasar por quirófano

El actor Álex González ha sido el último invitado de la semana de El Hormiguero este jueves, 25 de septiembre. El motivo de su regreso al plató de Pablo Motos ha sido el próximo estreno de la película La sospecha de Sofía, donde interpreta dos papeles, ya que está encargado de dar vida a dos hermanos gemelos, aunque muy diferentes entre sí. El argumento habla de un espía que debe conseguir hacerse pasar por su propio hermano, teniendo que meterse en su familia sin que su mujer y el resto sospechen absolutamente nada.

Además de llegar al bailando, el actor ha querido lanzar una pregunta a los espectadores: «¿Qué harías tú si descubrieras que la persona con la que convives no es realmente quien dice ser?». De esta forma ha querido llamar la atención de los espectadores para que vayan a ver una película que está llena de intriga y en la que nada es lo que parece.

Tal y como ha contado, ha tenido que preparar dos personajes, por lo que se ha esforzado en incorporar gestos en uno de ellos para que le fuese más fácil después hacer la imitación. Ante esto, Motos le ha preguntado si le han pagado el doble. «No, el doble, pero sí un poco más», desvelaba el invitado de El Hormiguero.

Pero no es el único sacrificio que ha tenido que hacer para interpretar este papel, ya que su preparación ha sido mucho más dura: «Uno de ellos pasa 25 años en prisión tras la caída del muro de Berlín, y el otro tampoco lleva una vida muy sana. Quise reflejarlo físicamente y me puse a dieta de forma radical».

«Dejé de entrenar, no corría porque me daba hambre, y prácticamente me alimentaba de un kiwi al día. Fueron tres meses en los que también me cambió el humor. Me sentía frágil y esa vulnerabilidad me ayudó a conectar con el personaje», así ha explicado este brutal proceso del que le ha costado salir, ya que se ha tenido que aislar por completo de sus amigos y familiares para meterse por completo en los personajes.

Los extraños sueños de Álex González

Debido a la gran confianza que tiene con el equipo del programa, Pablo se ha enterado de que tiene un sueño muy especial desde hace tiempo y que es complicado de explicar. «Tengo un sueño muy recurrente. Tres veces por semana sueño que estoy en el espacio», así comenzaba a desvelar que en algunos casos sueña que está flotando en el espacio y que puede ver la tierra a mucha distancia, algo que en ese momento no le causa ningún temor.

Las bromas no acabaron ahí, ya que también ha hablado de su reciente operación de nariz. «Me han dicho que te has operado la nariz por el boxeo y te ha quedado mejor que a Lucas», así bromeaba con la lesión que ha tenido que curarse por culpa de los golpes que ha recibido en la cara.

Aunque no pudo evitar las risas por la comparación con el cantante de Andy y Lucas, Álex ha querido explicarse dejando las bromas de lado. «Fue hace diez días, todavía tengo los puntos. Si se me escapa alguno, avísame, no hagas como con el típico trozo de lechuga del que nadie te dice nada», le pedía a Pablo Motos.

El invitado ha explicado que consultó a su doctor antes de entrar al quirófano si podría acudir a su cita en El Hormiguero, ya que le preocupaba si podría hablar con normalidad o si su cara iba a cambiar radicalmente. «Me dijeron que no, que no era una operación estética, sino por salud. Así que aquí estoy», así dejaba claro que lo suyo era una lesión y que no había sido por coquetería.