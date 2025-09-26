David Broncano lanza un mensaje a Javier Cansado en ‘La Revuelta’ tras anunciar que tiene cáncer

Tras la espectacular visita de Scottie Pippen, el equipo de La Revuelta tenía el listón muy alto. No es ningún secreto que las expectativas entre el público eran realmente altas tras lo sucedido tan solo unas horas antes. Es más, una mujer allí presente, Asun, no tardó en comunicar a David Broncano que le haría muy feliz ver a Raúl Cimas como invitado. ¡Se cumplió su deseo! El humorista siempre ha conseguido ganarse al público allí donde fuese, y en esta ocasión no iba a ser menos. En esta ocasión, acudía a La Revuelta para hablar de Ilustres Ignorantes, un proyecto que llegó a sus manos tras confirmarse una terrible noticia. Nos referimos a la repentina e inesperada baja de Javier Cansado tras confirmar que padece cáncer. Así pues, dadas las circunstancias, Raúl Cimas fue el escogido para coger las riendas de este proyecto para sustituir, de forma temporal, a su compañero y amigo.

«Claro, estás ahora en Ilustres Ignorantes como miembro del trío por una mala noticia», comentó David Broncano en la nueva entrega de La Revuelta. El invitado respondió: «Estoy de interino, guardándole la silla a Javier Cansado». Para los espectadores que no se hubiesen enterado de lo que había ocurrido, el presentador del programa de La 1 de Televisión Española quiso explicarlo: «Javier el otro día contó que tiene cáncer y se está tratando, entonces durante un tiempo no podrá estar». Por si fuera poco, quiso aprovechar la ocasión para lanzar un emotivo mensaje al cómico: «Le mandamos el abrazo más grande posible. Te queremos un montón». El presentador de La Revuelta solamente tuvo palabras bonitas hacia Javier Cansado: «El auténtico maestro». Algo en lo que su invitado estuvo de acuerdo: «Yo sé la silla que estoy ocupando…» Una frase que Broncano terminó: «Estás ocupando la silla de Yoda».

Lejos de que todo quede ahí, Raúl Cimas continuó sincerándose sobre Cansado: «Es bueno que lo digas. Javier es muy bueno, es muy buena persona. Aparte de como cómico, es muy buena persona. Y él, con la que tenía encima, lo que le importaba era dejar colgado al programa y al resto de compañeros». El invitado de La Revuelta quiso ir mucho más allá: «Cuando habló conmigo, eso era lo que le preocupaba. Eso dice mucho de lo bueno que es en todos los aspectos».

Raúl Cimas descoloca a David Broncano: «¿Por qué no te vas a otra cadena?»

En mitad de la entrevista, el invitado de La Revuelta sorprendió al presentador al preguntarle que por qué no se iba a otra cadena. Al ver confusión en su cara, Raúl quiso aclarar a qué se refería: «Es que vamos después que tú», explicó, haciendo referencia al programa Futuro imperfecto de Andreu Buenafuente. Y añadió: «Es tarde para él, que ya tiene una edad».

El humorista fue más allá al explicar que Andreu se duerme y que, a partir de las 22:00 horas, «Buenafuente ya no es Buenafuente, es una muñeca barriguitas». Y añadió: «Si le inclinas la cabeza, se le inclinan los párpados». Fue entonces cuando Raúl Cimas propuso a David Broncano marcharse a Telecinco: «Ahí hay ambientazo ahora, vete, y dejas al jefe a una hora prudencial. Compites contra nosotros, a ver si así ganas».