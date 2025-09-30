María Patiño asegura que Antonio David ha hecho algo «gravísimo»: «Cuando las personas son violentas…»

Aunque no estén en una cadena nacional, el equipo de No somos nadie continúa intentando ganar audiencia desde TEN, aunque los datos buenos no terminan de llegar para La Osa Producciones. Es por eso que María Patiño ha reabierto un melón como es el de su enfrentamiento y el cruce de demandas que ha tenido durante los últimos años con Antonio David Flores. La presentadora asegura que el que fuera su compañero en el pasado ha cometido algo muy grave, tanto que ha querido arrancar la edición del lunes 29 de septiembre lanzando un discurso sobre este asunto, aunque ha dejado más dudas todavía a los espectadores, que muchos no han entendido absolutamente nada.

Muy seria y mirando a cámara, como en sus mejores tiempos de Sálvame y Socialité, Patiño ha comenzado el programa hablando de este tema. «Este fin de semana ha pasado algo muy grave, algo gravísimo que me afecta directamente. Cuando las personas son violentas o ejercen la violencia, hay veces que no miden y tú no has medido», arrancaba su discurso con música de tensión para acompañar sus palabras.

«Todas las personas que han defendido a este señor, estoy hablando de Antonio David Flores (ahí desvelaba el nombre del señalado), cuando tengan conocimiento de lo que ha hecho probablemente sientan vergüenza», así ha querido señalar también a los periodistas y colaboradores que no se sumaron a la causa y al discurso de Rocío Carrasco tras la emisión de sus dos docuseries.

María ha celebrado estar «en el lado correcto de la historia», para después dejar entrever que se trata de algo relacionado con su familia, aunque no ha dado demasiados detalles. «Otra parte de mí sabe que va a hacer todo lo posible por proteger lo que llevo protegiendo toda mi vida. Nunca he utilizado a mi familia, tú sí», le decía directamente al malagueño desde el plató de No somos nadie.

«A partir de ahora, la ley me asiste y cada uno en esta vida tiene que asumir las consecuencias de lo que hace en un medio de comunicación, sea en televisión o sea en YouTube», de esta forma parece que se refiere a algo que haya podido decir Antonio David desde su canal en la plataforma, en la que se ha refugiado desde su despido de Mediaset y ser repudiado por todas las televisiones.

Sin dar más datos, María Patiño y el programa han dejado abierto el camino a todo tipo de especulaciones y rumores en las redes sociales. Muchos apuntan a que podría estar hablando de un directo, que se habría borrado del canal de Antonio David, en el que podría haber hablado del hijo y del marido de María, aunque no hay rastro de eso en la red.

Hay que recordar que la familia de Patiño nunca ha participado en programas de televisión o revistas, siendo muy celosa de su intimidad, especialmente de su retoño, del que evita hablar incluso cuando sus compañeros lo mencionan por los temas que puedan estar tratando en directo.

La respuesta de Antonio David Flores a María Patiño

Por su parte, Flores no ha querido hablar directamente sobre lo ocurrido en el programa, dejando que sus colaboradores lo hiciesen en su canal de YouTube, algo que ocurrió durante la noche del lunes, horas después de las palabras de Patiño. Sin mencionarla directamente, una colaboradora en el directo aseguraba que contra el ex de Rocío Carrasco se está ejerciendo «un maltrato mediático» por parte de sus ex compañeros. De esta forma, ha denunciado que se han «inventado cosas» y que se han mofado de su familia en publicidades, refiriéndose a un día en el que en No somos nadie repasaron todos los motes por los que es conocida Rocío Flores.