El hermano de Koldo a OKDIARIO: «Bloqueé a Miss Asturias por llamar de madrugada y pedir mi piso de Benidorm»

«Bloqueé en mi teléfono a Miss Asturias por llamar de madrugada y me pedía mi piso de Benidorm», con estas palabras Joseba García, hermano de Koldo García, explica en una conversación con OKDIARIO cómo era su relación con Claudia Montes.

Miss Asturias ha estado años hablando con el entorno de José Luis Ábalos y Koldo García, a quienes conoció en un mitin en Gijón. Montes les pedía favores, dinero y que la buscaran trabajo en donde tuvieran mano los socialistas que en ese momento estaban en la cúpula del partido y en el Ejecutivo.

Una de las personas con las que Claudia Montes hablaba era Joseba García a quien le llamaba constantemente, según su testimonio. «Tuve problemas con mi pareja por la cantidad de llamadas que recibía de ella, algunas hasta las 02:00 de la mañana», explica en una charla con OKDIARIO.

El hermano de Koldo también asegura que Miss Asturias le pedía su piso de Benidorm para ir a la localidad alicantina de vacaciones con su hijo. «Yo en ese momento vivía en Madrid y tenía mi casa de Benidorm vacía, pero no se la iba a dejar», expone Joseba.

Montes utilizaba el mismo modus operandi que con el resto y también pedía ayuda al hermano de Koldo García, a quien le aseguraba que estaba pasando por un momento delicado a nivel económico.

Ioseba García también está imputado en la Audiencia Nacional a raíz de la investigación que se abrió por los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia del coronavirus.

El hermano de Koldo nunca ha hablado a la prensa hasta ahora que ha querido contar cómo fueron sus contactos con Miss Asturias.

Algunas de las conversaciones que Miss Asturias tuvo con el entorno de Ábalos y Koldo fueron grabadas por ella misma. Cortes telefónicos entre Claudia Montes y José Luis Ábalos han sido reproducidos en medios de comunicación.

Demanda de Koldo

Koldo García interpuso una demanda contra Miss Asturias tras acusarle de acoso laboral y sexual en distintos medios de comunicación. El procedimiento recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón, que aún no ha agendado la fecha para el acto de conciliación.

La defensa de Koldo, ejercida por la penalista Leticia de la Hoz, ha pedido a la Audiencia Nacional que se le devuelva el móvil al ex asesor de Transportes para poder recuperar los mensajes que intercambió con ella y defenderse.

Montes, además, negó públicamente deber dinero a Koldo García, afirmando categóricamente en el programa En Boca de Todos que «no le debe ni un euro» y que cualquier acusación de deuda es «rotundamente falsa», habiendo anunciado la interposición de querellas contra García.

Según un escrito presentado en el juzgado al que ha tenido acceso OKDIARIO, Koldo García prestó 8.500 euros a Claudia Montes y en su teléfono móvil constan conversaciones, mensajes y documentos que acreditan esta entrega. Además, el ex asesor de Ábalos guarda pruebas de que se realizaron estas transferencias de dinero. Algunos de los mencionados extractos bancarios fueron publicados por este periódico.

La defensa de Koldo argumenta que Miss Asturias está desarrollando una «campaña mediática de victimización» paralela al proceso judicial y que existe una estrategia calculada para generar presión pública y condicionar la percepción del caso.

De este modo, Koldo solicita al juzgado la entrega urgente de los dispositivos móviles intervenidos, invocando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva incluido en la Constitución Española y el derecho de defensa, argumentando que la negativa constituiría una «flagrante indefensión material».

Miss Asturias responde

La defensa de Claudia Montes ha respondido a la demanda de Koldo que el asunto se debe estudiar en los juzgados de Madrid porque dice que es un testigo protegido en el Tribunal Supremo.

«Se interesa la inhibición del presente procedimiento al órgano judicial competente en Madrid, ciudad en la que, además, se están tramitando los procesos principales en los que mi representada interviene y en la que reside actualmente el entorno profesional y legal en el que se enmarca su situación procesal», señala su abogado en un escrito de su abogado al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Asimismo, su defensa expone que está personada en calidad de testigo en el procedimiento seguido ante el Tribunal Supremo en el que figura como investigado Koldo, causa en la que se han adoptado medidas expresas para la protección de sus datos personales, dada la naturaleza del asunto y los riesgos inherentes a su participación en el mismo.