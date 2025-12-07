¿Es festivo el 9 de diciembre en el País Vasco?: esto es lo que dice el BOE y el calendario laboral 2025

El puente de diciembre siempre genera dudas, y este año no ha sido diferente. A medida que avanza este fin de semana largo, con el Día de la Constitución ayer sábado y la Inmaculada mañana lunes, muchos trabajadores se preguntan si el martes 9 de diciembre será también festivo. La sensación de puente ampliado se debe a que con dos días festivos tan próximos hacen que más de uno siga mirando el calendario por si se hubiese aprobado algún traslado. Además el año pasado si que algunos territorios movieron el 8 de diciembre (que era domingo) al lunes, pero ¿se mueve también este año? , ¿Es el 9 de diciembre festivo en el País Vasco?

La confusión es comprensible. En algunos ejercicios, cuando un festivo cae en fin de semana, ciertas comunidades optan por moverlo al lunes siguiente. Ocurrió como decimos, el año pasado, y todavía hay quien cree que cada puente puede alargarse sin más, Pero, tal y como recoge el calendario oficial, en 2025 no hay ningún desplazamiento de este tipo. La clave está en cómo se distribuyen los festivos nacionales y autonómicos este año. El 6 de diciembre cayó en sábado, lo que inevitablemente genera la sensación de festivo perdido para quienes trabajan de lunes a viernes. Sin embargo, ese día no se traslada. La Inmaculada, en cambio, sí cae en laborable el lunes 8 y esa será la jornada no laborable en todo el País Vasco. A partir de ahí, el 9 de diciembre no presenta ningún cambio, ni aparece como festivo en el calendario laboral publicado tanto en el BOE como por el Gobierno Vasco.

Por qué el 9 de diciembre no es festivo en el País Vasco

El calendario laboral de 2025 establece los festivos nacionales comunes, los festivos trasladables y los que cada comunidad autónoma puede adaptar según sus competencias. En el caso concreto del País Vasco, no existe ninguna disposición por la cual el festivo del 6 de diciembre, al caer en sábado, pase automáticamente al lunes o al martes siguiente.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, sí es festivo a nivel nacional y este año coincide con un lunes. Por lo tanto, ya cumple la función de día festivo laborable. No hay un segundo festivo asociado al puente ni un movimiento que permita extenderlo al martes. El martes 9 es, por tanto, una jornada laboral ordinaria para todos los trabajadores del País Vasco.

Esta aclaración es importante porque año tras año, cuando el festivo cae en sábado, resurgen las mismas dudas. La legislación española no obliga a recuperar festivos que coinciden con fin de semana, pero con el domingo, y sólo las comunidades autónomas pueden decidir si quieren hacer un traslado. En el caso del País Vasco, no se ha adoptado ningún ajuste para 2025.

Los festivos que aún quedan en 2025 en País Vasco

Una vez pase el puente de diciembre, sólo quedará un día festivo común para todo el territorio vasco antes de despedir el año y que no es otro que el 25 de diciembre, día de Navidad. Además, cada municipio mantiene sus dos festivos locales propios, que varían en función del ayuntamiento. Es importante recordar este detalle porque muchos vecinos de Euskadi pueden disfrutar todavía de algún día festivo adicional antes de finalizar el calendario laboral de 2025, dependiendo de su localidad.

Con todo, el grueso del calendario festivo de este año está prácticamente cerrado con este puente, que para algunos se ha convertido en un fin de semana largo y para otros en un respiro previo a las vacaciones de Navidad.

El calendario laboral 2026 en el País Vasco

Con la vista puesta en el cierre de 2025, muchos trabajadores comienzan también a planificar permisos, vacaciones y posibles escapadas de cara al año siguiente. El Gobierno Vasco ya ha aprobado el calendario laboral de 2026 y, aunque aún faltan por incorporarse los festivos locales de cada municipio, el esquema general está definido.

Estos son los festivos del País Vasco para 2026:

1 de enero – Año Nuevo

6 de enero – Epifanía del Señor

19 de marzo – San José

2 de abril – Jueves Santo

3 de abril – Viernes Santo

6 de abril – Lunes de Pascua

1 de mayo – Día del Trabajo

25 de julio – Santiago Apóstol

15 de agosto – Asunción de la Virgen

12 de octubre – Fiesta Nacional de España

8 de diciembre – Inmaculada Concepción

25 de diciembre – Navidad

A estos festivos se suman los dos días locales obligatorios que cada ayuntamiento establecerá más adelante.

Este calendario deja algunos puntos interesantes para los trabajadores del País Vasco. Por ejemplo, San José (19 de marzo) caerá en jueves, lo que permitirá un pequeño puente si alguien decide tomarse el viernes libre. También será especialmente ventajoso el festivo del 12 de octubre, que en 2026 caerá en lunes, dando lugar a un fin de semana largo para toda la comunidad.

Otro detalle relevante es el Lunes de Pascua, festivo en Euskadi pero no en otras comunidades, lo que cada año genera una cierta movilidad interna para quienes aprovechan ese día no laborable para regresar a casa después de Semana Santa.

El cierre del año 2026 vendrá de nuevo con la Constitución y de la Inmaculada esta vez en domingo (que pasa al lunes) y el martes y la Navidad en viernes, por lo que el tramo final del año nos permitirá tener dos puentes de 4 y 3 días respectivamente.