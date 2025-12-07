Qué significa revisar el teléfono cada 5 minutos: la psicología revela la verdadera razón de este comportamiento

La psicología revela que hay detrás de ese comportamiento muy frecuente que implica revisar el teléfono cada 5 minutos. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Hay una serie de detalles que deberemos tener en consideración, antes que nada, sólo cuando descubriremos este tipo de elementos que pueden acabar siendo claves.

Revisar el teléfono cada 5 minutos

Los expertos de Quiron salud nos explican que: «La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. El término fue acuñado en 2009 en Reino Unido y proviene del anglicismo «nomophobia» («no-mobile-phone-phobia»). La dependencia del dispositivo genera una infundada sensación de incomunicación y un elevado malestar emocional en la persona cuando esta no puede disponer de él».

Siguiendo con la misma explicación: «Cada vez somos más dependientes de nuestro teléfono móvil. Según el último estudio publicado en: We Are Social, dedicamos hoy una media de 3 horas diarias a su uso. La edad de inicio es cada vez más temprana, entre los 10 y los 14 años, y no es extraño ver a niños de 2 a 3 años utilizando «alegremente» el móvil de sus padres. Este escenario de sobreexposición a las pantallas, y el hecho de que los adolescentes hayan nacido en plena era digital, es una de las principales causas de la dependencia inicial al móvil. Una adecuada educación y modelaje familiar son imprescindibles y actúan como factores protectores de cara a una futura adicción. Está claro que los smartphones y la forma de comunicación actual vía mensajería instantánea han supuesto una auténtica revolución y han mejorado nuestra calidad de vida. La posibilidad casi infinita de usos del teléfono hace que se convierta en un aparato de seguridad indispensable en el día a día. Por lo tanto, no deberíamos confundir la dependencia con la adicción, ya que uno puede ser dependiente del móvil, pero no adicto. En realidad, cuando hablamos de nomofobia, nos referimos a la adicción a las aplicaciones, pues unas tienen mayor potencial adictivo que otras. Generalmente, la adicción se da a redes sociales o mensajería instantánea, y no tanto a aplicaciones del tiempo, de salud o de transporte. Dicho esto, la sobreexposición a las pantallas no es causa suficiente para desarrollar la nomofobia. También se han encontrado como potenciales causas la falta de aceptación personal, los problemas de autoestima o la poca tolerancia a la frustración. A veces puede suponer un refugio o una vía de escape de la realidad del que, paradójicamente, cuesta posteriormente escapar».