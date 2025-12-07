Estos son los horarios de las pistas de hielo de Barcelona 2025: dónde patinar, precios y fechas

Este año 2025, Barcelona vuelve a vestir de brillo navideño gracias a sus pistas de hielo, una tradición de invierno que se refresca con nuevas ubicaciones y opciones para disfrutar en familia o con amigos. Desde el centro de la ciudad hasta zonas un poco más alejadas, las propuestas se multiplican y ofrecen alternativas tanto para quienes buscan una experiencia rápida como para quienes quieren un plan completo de ocio. Las pistas de hielo de Barcelona 2025 combinan ambiente festivo, decoración navideña y patinaje: una excusa ideal para salir del sofá, abrigarse y ponerse los patines.

En un contexto donde la sostenibilidad, el ocio saludable y la oferta cultural conviven, las pistas de hielo sirven también como punto de encuentro intergeneracional: desde niños que se inician en el patinaje hasta adultos que buscan mantener la forma o simplemente divertirse. Este invierno 2025 Barcelona ofrece variedad de ocio con tales pistas bien distribuidas, con opciones para todos los gustos: desde quienes buscan una sesión rápida y urbana en pleno centro, hasta familias que optan por un plan completo en escenarios más amplios y decorados. A continuación, repasamos algunas de las pistas más destacadas de la ciudad este invierno 2025: sus horarios, precios aproximados, modalidades de hielo y qué ofrece cada una.

Las pistas de hielo de Barcelona 2025

Pista en el Parc d’atraccions Tibidabo

Una de las novedades más atractivas de 2025 es la pista de hielo del Parc d’atraccions Tibidabo, situada en la Plaça dels Somnis, con unas vistas privilegiadas sobre Barcelona. Se trata de una pista sintética, diseñada para replicar la sensación de deslizar sobre hielo real.

El acceso cuesta solo 5 euros si vas únicamente a patinar (patines incluidos), aunque también está incluida la entrada si visitas el parque completo. Las sesiones suelen durar entre 10 y 15 minutos, y la pista está disponible desde que abre el parque hasta su cierre durante la temporada navideña (desde finales de noviembre hasta enero).

Es una opción perfecta para quienes busquen una experiencia rápida —ideal si vas con niños o poco tiempo— combinando patinaje con vistas panorámicas de la ciudad.

Pista en El Corte Inglés Diagonal

Situada en la terraza del centro comercial, esta pista de hielo sintética ha vuelto a abrir sus puertas estas navidades. Tiene una superficie de aproximadamente 400 m², suficiente para albergar a más de 70 patinadores a la vez.

Está abierta desde comienzos de diciembre hasta enero. Los horarios habituales son de 17:00 a 20:30 en días de diario, y durante fines de semana y festivos suelen ampliarse desde la mañana. Su precio por sesión es de 6 euros, con patines incluidos; los guantes son obligatorios (se pueden llevar propios o alquilarlos por un pequeño importe).

Es una alternativa ideal si estás de compras ‒puedes combinar el patinaje con un paseo por El Corte Inglés y cenar algo después—, o si buscas un plan sencillo sin alejarte del centro.

Mercado navideño del Moll de la Fusta / Port Vell

En el entorno de Port Vell y el Moll de la Fusta se ha instalado una pista de hielo de unos 400-500 m², enmarcada dentro de la decoración navideña del mercado y ambientada con luces, mercadillos y ambiente festivo.

El horario suele ser amplio: muchas sesiones entre las 11:00 y las 23:00, especialmente en fines de semana. El precio ronda los 8-8,50 euros por persona, con un tiempo limitado por sesión (unos 12-15 minutos), lo que la convierte en una opción accesible e ideal para quienes quieren una experiencia ágil y divertida en pleno centro costero.

Además, al estar cerca del mar y del puerto, patinar allí ofrece un encanto especial: el contraste entre el frío del hielo y el viento del litoral, luces navideñas y la promesa de un paseo reconfortante por las calles del casco antiguo.

Pista del hotel Torre Melina Gran Meliá

Esta Navidad, el hotel Torre Melina Gran Meliá, el resort urbano más exclusivo de la zona alta de Barcelona, abre sus puertas a la ciudad para celebrar unas fiestas muy especiales.

Entre otros, inaugura su pista de hielo artificial al aire libre en los jardines del hotel. Cada entrada incluye un delicioso cinnamon roll con chocolate a la taza, servido en la terraza de L’Amaranta, para completar el momento más dulce del invierno. Patinar en un entorno natural se convierte en uno de los planes imprescindibles de las fiestas en Barcelona, disponible para todas las edades.

Consejos útiles para patinar esta Navidad