El Gobierno lo confirma: así va a ser el ‘Pentágono español’ de 18 plantas que se levantará en el centro de Madrid

Es posible que si pasas por la calle Joaquín Costa de Madrid de forma habitual, quizás no seas consciente del cambio que está a punto de producirse en ese tramo donde conviven tráfico, oficinas y las torres que marcan el perfil de Azca. En ese enclave, justo frente a Nuevos Ministerios, el Ministerio de Defensa levantará un complejo que no sólo redefine su presencia en la Castellana, sino que también recupera un espacio cargado de historia y con un pasado que muchos desconocen. Toma nota, porque te explicamos cómo va a ser el nuevo Pentágono español que tendrá, nada más y nada menos que 18 plantas.

El proyecto, conocido como decimos, como el Pentágono español, no ha aparecido de un día para otro. Forma parte de una reordenación interna que Defensa lleva años estudiando y que finalmente ha recibido luz verde institucional. Así donde antes hubo un hipódromo y una colonia residencial diseñada en los años 30 por Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler, ahora se dibuja un complejo moderno que aspira a agrupar oficinas, servicios y áreas administrativas en un único núcleo. Y lo cierto es que la transformación no será pequeña. El Ayuntamiento de Madrid aprobó el 31 de julio una operación de 95 millones de euros que incluye derribos, nueva construcción, reformas profundas y una redistribución completa del entorno. Todo ello en un punto donde cada metro cuadrado es muy codiciado y donde empresas de medio mundo intentan hacerse un hueco.

El Gobierno lo confirma: así va a ser el ‘Pentágono español’ de 18 plantas

La zona elegida, el número 6 de Joaquín Costa, guarda más pasado de lo que se podría pensar. Antes hubo un hipódromo del que apenas queda el recuerdo del trazado, y algunas prolongaciones de calles o accesos del Metro solo sobreviven en planos que hoy parecen piezas de museo. Aquella Colonia Parque Residencia, levantada entre 1931 y 1934, quedó delimitada por nombres que hoy resuenan a despacho: Vitruvio, Carbonero y Sol, Jorge Manrique o Belalcázar. En ese marco, Defensa tiene como objetivo dejar atrás la dispersión actual y concentrar en el mismo punto todo lo que ahora está repartido en distintos edificios de Madrid.

Así es el proyecto que se ha aprobado

El plan aprobado por el Ayuntamiento contempla una operación compleja y extensa. La Escuela Politécnica Superior del Ejército se mantiene, igual que sus talleres, pero todo lo que rodea esas instalaciones se transformará. A su alrededor se levantará una torre de 18 plantas, que actuará como pieza principal, acompañada por varios edificios de menor altura que formarán una U alrededor del Patio de Armas, diseñado como espacio para ceremonias y actos militares.

Las cifras del proyecto explican la magnitud de la obra de este llamado Pentágono español:

750.000 euros para demoliciones,

más de 71 millones para construcción en superficie,

14,4 millones para obra subterránea,

y unos 7 millones para urbanización y la nueva calle prevista en el plan.

Todo ello encajado en una parcela de 24.207 metros cuadrados, con capacidad para desplegar hasta 58.000 metros edificables según el Plan General de 1997. Además, la zona contiene edificaciones con protección histórica que deberán conservarse e integrarse en el nuevo conjunto que se ha diseñado.

Así será el futuro ‘Pentágono español’

La intención es clara: concentrar buena parte de las oficinas del Ministerio de Defensa en un solo núcleo, y con ello que se puedan reducir desplazamientos internos y modernizando unas instalaciones que, en muchos casos, se han quedado atrás. El conjunto final tendrá 56.000 metros cuadrados, de los cuales:

5.800 se reservarán para uso educativo,

se reservarán para 4.700 para los talleres actuales,

8.200 se destinarán a una nueva residencia militar ,

, y habrá tres bloques de oficinas: uno de 8.200 metros, otro de 5.300, y la gran torre central, que alcanzará casi 26.000 metros, convirtiéndose en el rostro visible de este rediseño.

Esta torre, o como todos la llama ya, el Pentágono madrileño, será la seña de identidad del conjunto. Se alzará en plena Castellana, rodeada de otros edificios que completarán la forma en U y dejarán al Patio de Armas como corazón del complejo.

Una operación simbólica para Defensa y estratégica para la Castellana

Defensa aspira a unificar espacios dispersos, mejorar la funcionalidad y actualizar un recinto que llevaba años esperando una remodelación profunda. Para la ciudad, supone introducir una nueva pieza en uno de los ejes más codiciados de Madrid, donde cada actuación afecta no solo al paisaje urbano, sino también al movimiento económico y administrativo del entorno.

Aunque todavía queda obra por delante, la hoja de ruta ya está marcada: derribos, excavación, nuevas estructuras y una torre que, cuando se complete, pasará a formar parte del skyline central de Madrid. No será un edificio más. Será el centro operativo de buena parte de la burocracia militar española. Y, en unos años habrá un complejo moderno que de alguna manera, va a ser capaz de reunir historia, reorganización administrativa y un nuevo capítulo en la Castellana.