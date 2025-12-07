Donald Trump Jr. arremete contra Sánchez por el gasto en defensa: «EEUU ya no es el idiota con chequera»

El hijo del presidente de Estados Unidos Donald Trump Jr. ha arremetido este domingo en el Foro de Doha contra Pedro Sánchez por el gasto en Defensa: «EEUU ya no es el gran idiota con chequera». Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, ha lanzado un duro mensaje contra Sánchez por la política de gasto en Defensa, en el marco de las tensiones sobre las contribuciones de los países europeos a la OTAN. Durante el foro internacional en Doha, capital de Qatar, Trump Jr. ha afirmado que el 2,2 % del PIB que España destina a Defensa «no es una solución» y ha recalcado con contundencia: «EEUU ya no es el gran idiota con chequera».

El Foro de Doha es un evento internacional anual que se celebra en la capital de Qatar, centrado en debates sobre política, economía y seguridad global. Reúne a líderes políticos, empresarios, académicos y representantes de organizaciones internacionales, y sirve como plataforma para discutir temas estratégicos que afectan a Oriente Medio, África, Asia y la comunidad internacional en general.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha llamado la atención a Pedro Sánchez por no cumplir sus compromisos de gasto en Defensa con la OTAN.

El cruce con el ministro español

En sus declaraciones, Trump Jr. se ha referido al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, como «el caballero de España, un tipo encantador que conocí ayer». Durante su encuentro, Albares ha defendido que el 2,2 % destinado a Defensa se utiliza de manera «más eficiente» que el objetivo del 5 % exigido por la OTAN. Sin embargo, para Trump Jr., este argumento «no es una solución», y ha advertido que si Estados Unidos decide no seguir financiando la defensa europea de manera desproporcionada, «todos los demás deberán dar un paso adelante».

Contexto internacional

Las palabras del hijo del presidente de Estados Unidos se producen en un momento de presión estadounidense sobre sus aliados europeos para que alcancen el 5% del PIB en Defensa, ratio establecida por la OTAN como nivel mínimo de contribución. España, por su parte, mantiene su postura del 2‑2,2%, defendiendo que este nivel es eficiente y sostenible para sus presupuestos, y que la OTAN debe valorar no solo el porcentaje, sino la capacidad real de defensa.

En España, se ha reiterado que el gasto del 2,2 % es suficiente y eficiente, defendiendo la autonomía estratégica del país frente a la presión de los aliados. La polémica, además, ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad del gasto militar y la capacidad de Europa para asumir un papel más autónomo dentro de la OTAN.