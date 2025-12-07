El Gobierno dio a Mohamed VI 248 millones mientras la trama de Cerdán planeaba su pelotazo marroquí

El Gobierno de Pedro Sánchez se plegó a los intereses de Marruecos en plena maniobra de la trama liderada por Santos Cerdán para lograr una adjudicación de obras en el país. En 2019, año clave para esa operación -según figura en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil-, el Consejo de Ministros aprobó varias partidas, destinadas fundamentalmente al Ministerio del Interior, en paralelo al refuerzo de las relaciones entre Sánchez y Mohamed VI. El presidente socialista realizó su primer viaje a Marruecos en noviembre de 2018, apenas cinco meses después de la moción de censura, y tuvo ocasión de reunirse con el Rey marroquí. Por entonces, la trama ya parecía estar interesada en una obra en el país, en concreto, un proyecto de puerto industrial en la ciudad marroquí de Kenitra.

En 2019, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 32,3 millones para el «control de la inmigración irregular», destinado al despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos. A ello sumó otros 26 millones para la contratación de un suministro de vehículos para el Ministerio del Interior de Marruecos.

En abril de ese mismo año, el Gobierno aprobó además la concesión de un crédito por valor de 190 millones para financiar el suministro de material rodante para la construcción de dos líneas del tranvía de Casablanca, en caso de que una empresa española resultase adjudicataria en la licitación internacional convocada.

Ello se complementó con gestos de especial simbolismo, como la donación por parte de España del Teatro Cervantes de Tánger, un inmueble de gran valor arquitectónico y cultural.

Esa donación se cerró en febrero de 2019, mientras la trama intensificaba sus movimientos para hacerse con la obra mencionada.

La trama en Marruecos

La UCO ha localizado conversaciones entre los integrantes de la conocida como trama del PSOE en las que se interesan sobre una adjudicación en Marruecos. Esas conversaciones se datan desde diciembre de 2018 y se extienden a lo largo del año siguiente.

En noviembre de 2018, Sánchez realizó su primer viaje a Marruecos, y se reunió con Mohamed VI. Entre los asuntos abordados, se trató «la inversión de empresas españolas» en el país, como se encargó de destacar el propio Sánchez, posteriormente, en su atención a los medios.

El socialista enumeró los compromisos alcanzados con el Rey de Marruecos, entre ellos, «la celebración de una reunión de alto nivel entre el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España, en el año 2019, para seguir profundizando en las relaciones económicas, políticas y culturales entre ambos países». «Y, en relación con esa reunión de alto nivel, lógicamente también celebrar un foro empresarial hispano-marroquí para seguir estrechando los lazos comerciales, los lazos económicos y también de inversión de empresas españolas en Marruecos». Todo ello, enfatizó Sánchez, como «prueba de esa extraordinaria relación que estamos manteniendo y que mantenemos a ambos países».

«Hay muchísimas empresas españolas invirtiendo y generando riqueza, prosperidad y creando empleo en Marruecos», destacó, especialmente.

Unas semanas después del viaje de Sánchez, en diciembre de 2018, Santos Cerdán envió a Koldo García los números de teléfono de dos ministros marroquíes, al tiempo que le recomendó contactar «con el 1» – en alusión a Ábalos- aprovechando que esos días estaría en el país.

«El de debajo es de plena confianza», completó el ex secretario de Organización del PSOE, en referencia al ministro Aziz Rebbah, de Energía, Minas y Medio Ambiente

El 29 de diciembre de 2018, Ábalos escribió a Koldo para informarle de que el día 2 de enero tenía que ir a la ciudad marroquí de Kenitra «a requerimiento de la Embajada de Marruecos» para «ver un proyecto de puerto industrial». «¿Ése es el proyecto de Acciona?», preguntó el entonces ministro, obteniendo respuesta afirmativa. «Sí, estoy hablando con Santos», respondió Ábalos.

Ya el 14 de enero de 2019, Cerdán envió a Koldo dos documentos -Resumen ejecutivo e Informe de situación social y ambiental-, relativos al proyecto del nuevo puerto de Kenitra, al que aspiraba «un consorcio de empresas encabezado por Acciona».

La UCO explica que tiene constancia de que Ábalos volvió de Fez (Marruecos) el 3 de enero de 2019 y de que a finales de ese mes tenía previsto volver al país árabe. Sobre esto último, Cerdán pidió a Koldo la agenda del ministro de cara a esa nueva visita. «Ok, jefe. A la orden», respondió García.

Viaje con Ábalos

Posteriormente, tras comprobar que Ábalos tenía agendado reunirse con los dos ministros marroquíes reseñados, pidió a Koldo que se coordinara con «Celia, su secretaria» para sumarse al viaje. «El jueves voy a Marruecos con vosotros», escribió Cerdán a García el 21 de enero de ese año.

El viaje se produjo entre el 25 y el 26 de enero de 2019 y el Ministerio de Transportes emitió una nota de prensa recogiendo que, entre los objetivos, estaba «favorecer la participación de empresas del Grupo Fomento y privadas españolas en los proyectos que se están llevando a cabo en el país vecino», articulándose para ello reuniones sobre «el nuevo puerto de Kenitra».

La UCO destaca también que en la trama había preocupación porque el proyecto de Kenitra no salía adelante, como ocurrió finalmente.

«Marruecos, se les está presionando desde aquí», dijo Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, al responsable de Acciona Manuel José García -ambos imputados- el 10 de diciembre de 2019, trasladándole la información que le llegaba.