La ex de Koldo: «Como la casa no está a su nombre, Koldo teme que su hermano le mande a la puta calle»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en uno de sus informes conversaciones telefónicas que revelan la tensión familiar existente entre Koldo García y su hermano Joseba por la titularidad de sus propiedades inmobiliarias. Este último llegó a realizar un testamento para aclarar que, si fallece, el chalet –famoso porque lo llegó a usar José Luis Ábalos y su novia– pasaría a la hija de Koldo.

En una llamada interceptada el 12 de diciembre de 2023 entre Patricia Uriz, la ex mujer de Koldo, y su abogado, ella expresaba abiertamente la preocupación de su entonces marido: «Koldo, como la casa no está a su nombre y está todo esto unido con hilo muy fino, le da miedo que se rebote y que diga, venga, pues hala, a la puta calle, como la casa está a mi nombre y la hipoteca está a mi nombre, a la puta calle».

La residencia en cuestión, ubicada en la localidad alicantina de Polop de la Marina, constituye el hogar habitual de Koldo, pese a figurar oficialmente a nombre de Joseba García. Esta situación ha generado una creciente desconfianza entre los hermanos, agravada por la investigación en curso sobre el patrimonio del ex asesor ministerial.

«Joseba considera que lo que tiene su hermano pues también es suyo», explicaba Patricia a su abogado, «pero luego por ejemplo, si Joseba ha desmontado su casa, pues nos ha traído pues el parqué, que si no sé qué, para que lo podamos utilizar aquí…». La hoy ex mujer intentaba así justificar que, pese a las tensiones, no creía que su cuñado fuera a cumplir la amenaza de desalojarles: «Pero no creo que eso lo vaya a hacer. Que es mejor tenerlo seguro, por supuesto».

La preocupación por regularizar la situación legal de la vivienda llevó a los implicados a buscar soluciones alternativas que no alertaran a las autoridades. El abogado recomendó redactar un documento privado de donación que Joseba debería firmar. «Que ahora que ha pasado a la vida civil, el foco sobre él y sobre Jose [Luis Ábalos] va a disminuir mucho», aconsejaba el letrado, añadiendo que «los tocapelotas habituales le habrán perdido más el rastro».

En la misma conversación, Patricia reveló un dato clave para los investigadores: «Le está pagando la hipoteca, tiene transferencia de su cuenta [de Koldo] a la de Joseba». Este elemento corrobora la tesis de la UCO sobre que, aunque el inmueble figura a nombre de Joseba, son realmente Koldo y Patricia quienes pagan la hipoteca y residen en la vivienda.

La tensión entre los hermanos queda patente en otra conversación intervenida el 15 de noviembre de 2023, donde Joseba manifestaba su malestar a Patricia: «Se quita lo antes posible de la casa de Polop y así se quedan todos más tranquilos». Este comentario llegó tras negociar un documento privado de donación, en el que Joseba añadió un párrafo especificando que las costas de tal acto corrían a cargo de Koldo y Patricia.

Un piso en Benidorm

El patrimonio inmobiliario no se limita a esta vivienda. En las conversaciones intervenidas se hace referencia a otro inmueble en primera línea de playa de Benidorm, valorado en 250.000 euros. Según el informe policial, Koldo habría cedido este apartamento al padre de los hermanos García García temporalmente.

«Es que la casa de primera línea de playa, que cuesta doscientos cincuenta mil pavos, que ha cedido hasta abril tiene que vivir allí el padre… Bueno, son unos jetas, unos sin vergüenzas», comentaba Joseba a su hijo en una llamada del 13 de diciembre. «Porque Koldo es así de anormal, pero oye, que a mí mi hermano, si es anormal es su problema. Le he dicho a mí no me metas en cristos», añade.

«Koldo es así de anormal»

El informe de la UCO destaca que el 20 de noviembre de 2023, Patricia comentaba con su abogado sobre la existencia de una vivienda en Alicante «que está a nombre de uno de los hermanos de Koldo». Los investigadores añaden que «en principio se trataba de una casa familiar que el resto de hermanos de Koldo no querían, habiendo puesto como heredera de la misma a la hija de Koldo y Patricia».

La desconfianza familiar no se limita a la vivienda principal. En otra conversación, Patricia relata a su abogado que «Joseba fue a hacer un testamento, pero no fue al que ellos le dijeron –se entiende que al notario– y fue al suyo, y que lo que hizo fue poner que si le pasa algo a él la casa es para la hija de Patricia, pero no pone para quién sería si su hija no estuviera». La ex mujer de Koldo quería que quedase claro que si la hija no está debía estar a nombre de su ex marido.

La compleja red de propiedades e intereses contrapuestos revela un entramado familiar donde la desconfianza y el temor a perder el control de bienes adquiridos en circunstancias cuestionables ha erosionado los lazos fraternales. Mientras los investigadores siguen el rastro del dinero y las propiedades, las paredes de la casa de Polop guardan silencio sobre los verdaderos dueños de un patrimonio que, como resumió el abogado familiar, mejor mantener discreto hasta que «los tocapelotas habituales» pierdan interés en el caso. No fue así, ya que semanas después, fueron detenidos.