El hermano de Koldo: «Sólo acepto un trabajo de 60.000 pavos al año, por menos no me levanto de la cama»

El sumario de la trama de Koldo García ilustra la obsesión por el dinero de los diferentes investigados. Joseba García se enfrentó varias veces, según los pinchazos telefónicos, a su hermano y ex asesor de José Luis Ábalos porque le quería colocar en la estructura de la empresa pública ADIF, pero con un sueldo que le parecía escaso. «Me tienen que poner 60.000 pavos al año porque si no, no me voy a levantar de la cama, Koldo», expresó el 13 de diciembre de 2023 en conversación con su hijo.

A continuación expresa que no quiere un sueldo de 1.500 euros públicos porque, en ese caso, dice, 500 euros se los llevaría Hacienda y sólo se quedaría 1.000 euros mensuales. Tras varios cargos en la Administración General del Estado, Joseba García dice que prefiere estar en el paro porque ganaría algo similar y, así, no tendría que contribuir con las arcas públicas.

El hermano de Koldo García ha ido saltando por diferentes puestos en el Ministerio de Transportes, tanto bajo la batuta de Ábalos como de Óscar Puente. El sumario refleja que «Joseba García ha estado vinculado a organismos dependientes del Ministerio desde el año 2019, en concreto, ha sido contratado por organismos dependientes de Transportes (Ineco y Emfesa, sociedades mercantiles estatales)». Es un «aspecto que no puede desvincularse de la posición que su hermano Koldo ha tenido en el Ministerio y que le ha llevado a tener relaciones con diferentes cargos públicos», a ojos del juez.

Esta es la conversación entre Joseba García y su hijo intervenida en diciembre de 2023:

– Hijo de Joseba García: Yo flipo con Koldo.

– Joseba García: Y me dice Koldo: ‘Es que claro, es que yo había pensado que tú tenías que ir a trabajar a ADIF’. Y digo yo, y dale con trabajar en ADIF. Vale, ¿cuánto voy a ganar en ADIF?

– Hijo de Joseba García: Déjale.

– Joseba García: Me dice «1.500 euros». Digo ¿cómo? No. No. «¿Y tú qué quieres ganar?». Digo, pa ir a trabajar ahora mismo… me tienen que poner 60.000 pavos al año porque si no, no me voy a levantar de la cama, Koldo. Claro, por eso no me levanto de mi cama… y se pone «eso… son 5.000 pavos». Digo, no, no, no, no, no, no, no, olvídate. (…)

– Joseba García: Estamos hablando de que ¿cuánto quiero yo? Digo, mira Koldo, te voy a explicar una cosa, ganar 1.500 pavos quiere decir que Hacienda se me lleva 500 mensuales, vale. Si yo me voy al paro, cobro 1.000 pavos, pero Hacienda no se lleva nada. ¿De acuerdo?… Con lo cual, gano lo mismo trabajando que sin trabajar, ¿te queda claro? Y él se pone: «Pero así cotizas más»… Y le digo… si yo no quiero cotizar, no quiero deber un favor a nadie, no sé si lo entiendes, si debo un favor a alguien que sea por dinero. Ah, pero es que a él le viene bien que yo esté ahí en un puesto y me joda, tú te jodes y a mí se me paga.

– Hijo de Joseba García: Ya, ya.

En esa conversación, el hermano de Koldo vuelve a hablar del uso del dinero. En especial, en relación con la compra de inmuebles. «¿A mí qué me cuentas, Koldo? Me tienes que pagar todo lo que reciba de Hacienda. Y me dice: No, hombre, es que como tú tenías 30.000 pavos ahorrados. A lo que digo yo: No te voy a dejar ni un duro ni te lo voy a cambiar por billetes en mano. Yo estoy libre de Hacienda, yo no debo ni un duro en Hacienda. No debo, no tengo expedientes de Hacienda, no tengo nada. Y se pone: «¿Y tú para qué quieres esos 30.000 pavos?» Y digo: «Para regalárselos a mi hijo». Y se pone: «¡Hombre, es que tu hijo ya tiene todo arreglado!».

«Lo que yo haga será problema de mi hijo y mío, no tuyo, le dije. Si yo le quiero regalar el dinero a mi hijo, se lo regalo a mi hijo. Con lo cual, yo le voy a regalar el dinero a mi hijo. Y se pone: Hombre, se lo dejarás. Yo se lo regalaré, es mi dinero, hago lo que me da la gana con él, Koldo. Si se lo quiero regalar se lo regalo. ¿Qué problema tienes?, ¿yo no te digo a ti lo que tú le regalas a tu hija?», agrega.

Multa a la Harley

En otro pasaje del sumario, los investigados se quejan por una multa de 50 euros por aparcar mal la moto Harley Davidson. «¡Qué hijos de puta!», expresó Joseba García a su cuñada, la mujer de Koldo García. Esta última le responde con amabilidad: «Por supuesto, te pago yo la multa y ya haremos cuentas». «Te lo agradezco de corazón», le responde Joseba.