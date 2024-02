Koldo tomó «medidas de seguridad» al saberse investigado: se citaba con contactos a través de su mujer

La Secretaría de Estado de Seguridad, ante un requerimiento de enero de 2022 de la Oficina Antifraude, aclaró que el motivo de la elección de Soluciones de Gestión SL como proveedor fue «porque desde el Ministerio de Interior se tuvo conocimiento de que el Ministerio de Fomento habría logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento para los organismos dependientes».

No obstante, «de la documentación aportada en los requerimientos efectuados a los distintos organismos no se deja claro cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del resto de contratos». Además, no se aportaron comunicaciones entre los órganos de contratación y la empresa investigada que pudieran «justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco cómo y de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas».

El fiscal subraya varias veces que primero contrata el Ministerio de Transportes y, tras ello, es el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska quien lo repilica. Además, aparecen contratos de los gobiernos autonómicos socialistas de Canarias y de Baleares. Ahora, la batalla en el PSOE por salir ileso de este escándalo está abierta.