El Gobierno canario abre una investigación por los 6,8 millones adjudicados a la empresa del ‘caso Koldo’

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a la Consejería de Sanidad que inicie una investigación interna por los 6,8 millones de euros adjudicados a una empresa del caso Koldo. El entonces Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política de Territorial con Sánchez, pagó esta cantidad en 2020 por la compra de 2,7 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa vinculada a Koldo García, el ayudante del ex ministro José Luis Ábalos que fue detenido este miércoles por cobrar presuntamente comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en plena pandemia del Covid.

Estas mascarillas fueron vendidas al Servicio Canario de Salud (SCS), dependiente del Ejecutivo autonómico. La empresa del caso Koldo suministró material sanitario al Ministerio de Transportes, liderado por aquel entonces por Ábalos, y al de Interior. También proporcionó material a dos comunidades autonómicas, en este caso, a Canarias y Baleares, bajo el mandato de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados.

La contratación que realizó el Gobierno de Canarias se realizó por el trámite de emergencia y el procedimiento de negociado sin publicidad justificado por las circunstancias excepcionales de la crisis sanitaria cuando se ordenó el confinamiento en marzo.

La orden fue firmado por Julio Pérez, el que fuera consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Ángel Víctor Torres. En aquella orden se estipuló que el comité de gestión de emergencia sanitaria, constituido por el Ejecutivo autonómico, abordó la necesidad urgente de «adquirir material sanitario para hacer frente a la pandemia y que éste llegara con premura» a Canarias.

El Servicio Canario de Salud pagó 6,8 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa vinculada al ayudante de Ábalos, por la compra de 2,7 millones de mascarillas. Un lote de 837.300 mascarillas llegaron defectuosas.

A pesar de ello, el Ejecutivo canario perdonó 2,1 millones de euros a la empresa de Koldo García. Así consta en el expediente público «del contrato de 6,87 millones de euros que el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó el 22 de abril de 2020 a la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para llevar a los hospitales de Canarias un total de 2,75 millones de mascarillas protectoras ‘NK95/FPP2’, a un precio de 2,50 euros la unidad».

Estas 837.000 mascarillas fueron catalogadas como «no aptas para FFP2, valorándolas como quirúrgicas». «El número de mascarillas afectadas por estos modelos asciende a 837.800 unidades valoradas en 2.094.500 euros», señaló el Servicio Canario de Salud en un informe sobre este expediente.

El entonces director del SCS, Conrado Domínguez, acordó, pese a este incidente, pagar esas mascarillas defectuosas a un precio de 0,84 euros la unidad. Es decir, que fueron pagadas por el Gobierno de Canarias por un total de 707.518,50 euros a la empresa del caso Koldo, a pesar de que acabaron siendo defectuosas.

La detención de Koldo

Koldo García, ayudante de José Luis Ábalos, fue detenido en el marco de una investigación judicial que sigue el rastro de presuntas mordidas en contratos cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes, entonces en manos de Ábalos, y de Interior, así como comunidades autónomas como Canarias o Baleares, bajo el mando de Francina Armengol. La trama apunta a una comisiones ilegales superiores a los 50 millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas. Ente los detenidos se encuentra Koldo García, ex ayudante de José Luis Ábalos, así como su mujer uno de sus hermanos.

En total se practicaron 26 registros y requerimientos, entre ellos uno en el Ministerio de Transportes en Madrid para recabar información. Las otras provincias afectadas por estas diligencias son Alicante, Murcia y Álava.

Koldo García se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, acogiéndose así a su derecho a no declarar, por el caso de las presuntas mordidas en la compra de mascarillas.

No ha sido el único que este jueves se ha acogido a su derecho a no declarar. Tanto Koldo como otros tres detenidos, entre los que estaba el hermano de Koldo, Joseba García, y Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F. se han acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2.