Sánchez niega que tuviera información de la trama de las mascarillas cuando destituyó a Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que tuviera información sobre de la trama de las mascarillas por la que ha sido detenido el ayudante de José Luis Ábalos, Koldo García Eizaguirre. Pedro Sánchez ha tratado de desvincularse de la detención asegurando que no conocía esta trama en la que presuntamente Koldo García cobró comisiones ilegales por adjudicar contrataos de productos sanitarios durante la crisis del Covid. El presidente ha negado tajantemente que la destitución de Ábalos en 2021 fuese como consecuencia del caso.

La primera reacción de Pedro Sánchez al escándalo por la imputación de Koldo García, ayudante Ábalos, se ha producido este miércoles en Rabat (Marruecos), durante la rueda de prensa posterior al encuentro con el Rey marroquí, Mohamed VI. El mandatario español ha defendido que desde que llegó a La Moncloa su Gobierno ha colaborado «siempre» con la Justicia.

Tras las preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno se ha referido en concreto a la detención de Koldo: «Desde luego, más allá del recorrido judicial, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones en una tragedia como fue la pandemia, como desgraciadamente hemos visto en otras autonomías, cuenta con mi reprobación y reproche».

Koldo García fue chófer y escolta de Ábalos durante su etapa como secretario general del PSOE. Más tarde, se convirtió en el ayudante del ministro Ábalos en la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Además, fue nombrado consejero de Renfe Mercancías en la etapa del diputado socialista al frente del Ministerio en el Gobierno de Pedro Sánchez y como secretario de Organización del PSOE. El ayudante de Ábalos tuvo que dejar sus cargos, así como el puesto que ocupó de consejero de Renfe Mercancías, cuando Pedro Sánchez remodeló el Gobierno y provocó la salida de José Luis Ábalos del Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez ataca a la oposición

El presidente Sánchez también ha indicado que le llaman la «atención» las «maledicencias» de la oposición cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP por un caso «que no ha sido investigado ni recriminado», refiriéndose al presunto cobro de comisiones del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la compra material sanitario durante la pandemia, asunto que fue archivado por la Fiscalía española y europea.

Díaz Ayuso ha respondido a través de su cuenta de Twitter a las palabras del presidente. «Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta», ha escrito la líder autonómica. Es importante reseñar que la Fiscalía Anticorrupción archivó este caso en 2022 al no detectar ningún trato de favor. También la Fiscalía europea archivó estas diligencias al no apreciar delitos en ellas.

Investigación secreta

Koldo García ha sido arrestado en el marco de una investigación en ocho provincias que se ha saldado con detenciones en las ciudades de Madrid, Murcia y Alicante. Junto al ayudante de Ábalos, han sido detenidos el hermano y la mujer de Koldo García, ésta última ha quedado en libertad. También ha sido arrestado el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, como parte de la supuesta trama de comisiones ilegales. Koldo García y Víctor de Aldama mantenían una fuerte relación desde hace años que no era desconocida para los investigadores. Durante la operación también se han realizado alrededor de 26 registros domiciliarios.

A los detenidos se les imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por la adjudicación de contratos públicos con varias administraciones. En el punto de mira de Unidad Central Operativa (UCO) está el aumento del patrimonio desproporcionado que han podido detectar los investigadores en las cuentas del ex ayudante de José Luis Ábalos. De acuerdo con la Guardia Civil, la subida de ingresos que se produce en su patrimonio no se corresponde con el salario que tenía en ese momento. Además, Hacienda también detectó este incremento del patrimonio de Koldo que ha alertado a los investigadores.

La investigación se está realizando bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 y está siendo coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Las diligencias que contienen las actuaciones permanecen secretas.