En Ferraz han tocado a rebato contra uno de los suyos, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, tras situar a su partido «en el extrarradio de la Constitución» por diferenciar entre «terrorismo bueno y terrorismo malo» en la parcheada Ley de Amnistía. El último en sumarse a las críticas a su compañero ha sido el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien ha reprendido a Page diciéndole que «si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario».

Ábalos ha arremetido contra García-Page, por no alzar la voz frente a las «tropelías» que a su juicio hace el Partido Popular pero, en cambio, sí denoste «permanentemente» a sus compañeros socialistas, en referencia a sus palabras contra la Ley de Amnistía

Ábalos a Page: «No se oye con fuerza tu voz»

Así le ha criticado Ábalos, que fuera secretario de Organización del PSOE, después de que Page asegurara este miércoles que el PSOE, su propio partido, se encuentra ahora mismo «en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional» tras haber pactado con los separatistas incluir delitos de terrorismo en la Ley de Amnistía. «El independentismo catalán no sólo busca la amnistía, busca la impunidad. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo», ha asegurado el dirigente socialista castellano-manchego.

En su respuesta en redes, Ábalos le dice que «bloquear la renovación del CGPJ, deslegitimar al Tribunal Constitucional, despreciar al Congreso, subvertir la función constitucional del Senado, espiar y elaborar informes falsos para destruir a los adversarios políticos, corromper a la Policía, ir dopado a las elecciones… deben ser parte del núcleo constitucional porque no se oye con fuerza tu voz, García Page».

El diputado socialista Ábalos acusa a Page porque «parece que es mejor entenderse amigablemente con los representantes de esas tropelías y, sin embargo, denostar permanentemente la tarea de tus compañeros, afanados en impedir el avance de la ultraderecha y en la defensa de los derechos y libertades».

«Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario», le reprende y finaliza recordándole que «ganamos desde el orgullo de ser socialistas, pero es el PSOE quien gana».

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya habían arremetido contra García-Page, al que poco menos que han enseñado la puerta de salida del PSOE: «Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo, nosotros estamos en el centro de la Constitución», ha afirmado Óscar Puente, ministro de Transportes, considerado el dóberman de Pedro Sánchez en su nuevo Gobierno.

Por su parte, Cerdán, en un mensaje en las redes sociales le dice que «todo terrorismo es malo, Emiliano García-Page. El problema planteado por otros es ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo».