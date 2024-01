Page acusa al PSOE de situarse «en el extrarradio» de la Constitución con su «terrorismo bueno y malo»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura que el PSOE, su propio partido, se encuentra ahora mismo «en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional» tras haber pactado con los separatistas incluir delitos de terrorismo en la Ley de Amnistía. «El independentismo catalán no sólo busca la amnistía, busca la impunidad. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo», ha asegurado el dirigente socialista.

Así se ha mostrado Page en alusión a los últimas cesiones del Gobierno a ERC y Junts para sacar definitivamente adelante la norma que permitió la investidura de Pedro Sánchez. «El PSOE es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente porque tiene muy claro lo que es la Constitución», ha puntualizado este miércoles en declaraciones a los medios durante su presencia en la inauguración del estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El presidente autonómica ha pedido al PSOE que no sobrepase nunca esa «frontera constitucional» porque su partido es «esencial» en España «y en la estructura constitucional del país».

Emiliano García-Page ha expresado sus dudas de que se haya llegado a la redacción definitiva de la Ley de Amnistía impulsada por el PSOE, debido a que no descarta que haya cambios que incluyan «hasta la última exigencia que tenga» el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, el prófugo Carles Puigdemont. «Está muy empeñado en conseguir acabar con la credibilidad de la política en España», ha aseverado.

Sobre las enmiendas de Junts a la amnistía que buscan blindar delitos de terrorismo, Page ha reconocido que no se siente «cómodo» con la definición de este tipo delictivo que se ha introducido en la norma. «Es un intento de relativización del terrorismo. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, el terrorismo es terrorismo, terrorismo significa tener intención de generar terror», ha señalado

«Buscan la impunidad»

El presidente de Castilla-La Mancha ha admitido con ironía que se siente «aliviado» al conocer las enmiendas de los separatistas porque «todavía no se les ha ocurrido exigir, no ya que se les perdonen todos los atropellos y tropelías que hicieron, sino que les mantengan la inmunidad para los próximos atropellos que quieran hacer».

«El independentismo catalán no busca solo la amnistía, busca la impunidad. Es más prudente esperar a ver el texto final o la última exigencia que tenga Puigdemont. No quiero ser un comentarista del día a día», ha explicado.

Emiliano García-Page considera que durante las protestas en Cataluña que se produjeron tras la sentencia del procés en el Tribunal Supremo «hubo mucha gente organizadamente que quiso generar terror social». Pide también que sean los jueces y no los políticos quienes diluciden lo que ocurrió en aquellos días, y ha recalcado que se debe respetar «a los jueces en su función de aplicar las leyes».

«El Parlamento puede hacer las leyes que quiera, pero finalmente quien las tiene que interpretar son los jueces y no solo con las leyes españolas, sino con los tratados internacionales y con la declaración de los Derechos Humanos», ha afirmado el dirigente socialista.

Page avisa al PSOE de que el problema de fondo del separatismo catalán pide que «además la ley en España les ampare para seguir haciéndolo, porque total, al paso que van lo que les interesa es que al Estado español se le rompan las costuras».

«No me hace caso ni Siri»

El presidente de Castilla-La Mancha ha incidido en que los diputados socialistas de su región en el Congreso «se deben a sus votantes, no a los virreyes ni a los barones provinciales ni regionales». Apunta también a que supone que «muchos están sufriendo» porque él no es quien les da órdenes, sino que se debe respetar lo que deciden los grupos parlamentarios en las votaciones internas.

«Esto no funciona así, sería muy malo para España. Lo que se decide en los grupos parlamentarios es lo que se decide por democracia, en votaciones internas, y ese es el voto que tienen que defender. Yo supongo que muchos están sufriendo, pero no soy quién para dar órdenes. A mí ya, hace mucho tiempo, que no me hace caso ni el Siri del teléfono», ha asegurado Page.

Emiliano García-Page ha alcanzado este miércoles un acuerdo con los barones del PP Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, y Fernando López Miras, de la Región de Murcia, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez el mismo trato en cuanto a la financiación que reciben sus autonomías y que se iguale con lo que perciben otras comunidades mediante un fondo de nivelación de 3.000 millones de euros. Esta alianza se ha sellado en el marco de una conversación informal durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR).