La ex mujer de Koldo monta un numerito en el Senado al acudir disfrazada para no ser identificada

Patricia Uriz, la ex mujer de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y señalada en el último informe de la UCO de la Guardia Civil como parte activa de la trama de corrupción socialista, ha acudido este jueves al Senado disfrazada y se ha negado a declarar en la comisión de investigación sobre la Operación Delorme.

Portando un pañuelo rosa que le tapaba la cara, un flequillo postizo y grandes gafas oscuras, la ex pareja de Koldo se ha sentado en el sitio reservado para los comparecientes y ha permanecido en silencio sobre las preguntas de los senadores. Sólo ha tomado la palabra al principio para acogerse a su derecho a no declarar.

«Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada», ha señalado.

El hecho de que Uriz acudiera disfrazada a la Comisión ha provocado que la Presidencia de la misma, que ostenta el popular Eloy Suárez, haya pedido a una letrada de la Cámara Alta que confirmada su identidad para poder celebrar la sesión. Tras unos minutos en que la comisión ha llegado a estar suspendida, Suárez ha comentado que la compareciente en efecto era Patricia Uriz, porque así se había confirmado por los servicios de seguridad de la Cámara en la identificación de la entrada al Senado.

Con todo, distintos senadores de la oposición al Gobierno, como Mar Caballero (UPN) y Ángel Gordillo (Vox), han expresado su malestar por asistir a esta «mascarada» e incluso han hablado de una presunta «irregularidad» puesto que en la sala de la comparecencia, donde ha estado acompañada de su abogada, no se le ha llegado a pedir el DNI hasta 50 minutos del inicio de la sesión.

En una sala anexa

Ha sido a raíz de una petición de la senadora del PP Ana Beltrán cuando el presidente de la Comisión, Eloy Suárez, de su mismo partido, ha vuelto a detener la comparecencia para comprobar la identidad de la ex mujer de Koldo en una sala anexa. Ha sido ahí, sin cámaras, donde Suárez ha comprobado que la persona disfrazada era, en efecto, Patricia Uriz, tras quitarse los atuendos y chequear la imagen con la foto del DNI.

Patricia Uriz, además de ser ex pareja de Koldo García, también ocupó un puesto de confianza en la secretaría de José Luis Ábalos cuando este estuvo al frente del ministro de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, fue una de las personas detenidas el 20 de febrero de 2024 en la primera tanda de actuaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Koldo.

Igualmente, Uriz desempeñó el cargo de vocal de Bienestar Social en la Ejecutiva del PSOE de Navarra, del cual fue suspendida cautelarmente tras su detención. Actualmente, está acusada de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las pesquisas apuntan a que presuntamente habría actuado como testaferro para Koldo García de los bienes inmuebles adquiridos con ingresos fraudulentos.

Sin ir más lejos, Uriz aparece en el informe de la UCO de la Guardia Civil conocido ayer como el contacto de la trama con las inmobiliarias para facilitar inmuebles a José Luis Ábalos con dinero de presuntos negocios ilegales. Entre esos alojamientos se encuentra Villa Parra, un chalet de Marbella que gestionaron y visitaron previamente ella misma y Koldo García.

La comparecencia de Uriz este jueves en el Senado se ha producido después de varios aplazamientos, que llevaron incluso a la ex mujer de Koldo a personarse hace un mes en la puerta de la Cámara para asistir a la comisión de investigación, aunque la citación se suspendió después de que la mayoría absoluta del PP decidiera aplazar la misma para volver a citarla mediante edicto para este jueves.