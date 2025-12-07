El PP impulsa una reforma contra las ‘pellas’ del Gobierno en el Congreso: 7 ministros no irán esta semana

El Partido Popular registrará una reforma en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez y sus ministros tengan que justificar sus ausencias en las sesiones de control al Gobierno.

«Únicamente cuando tengan citas ineludibles podrían faltar a esta sesión de control», ha explicado la portavoz popular Ester Muñoz, este domingo. Esta misma semana, hasta siete ministros se ausentarán de la sesión en la Cámara Baja, en plenos escándalos de corrupción y tras conocerse las denuncias por acoso sexual contra el ex dirigente socialista y ex asesor en Moncloa Francisco Salazar.

Siete ministros

Muñoz ha criticado que Sánchez «no sólo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento».

Así, la dirigente del PP ha afeado que esta próxima semana hasta siete ministros faltarán de la sesión de control, entre ellos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «a la que desde el propio círculo del PSOE se señala como una de las responsables de que no se esté conociendo toda la verdad» sobre las denuncias de acoso contra Salazar. Muñoz ha criticado que Montero «ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control».

También ha cargado contra la ausencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, «esa ministra que conociéndose todas estas denuncias se reunía y comía con Paco Salazar en un entorno de confianza», ha apuntado la portavoz popular.

«No puede ser que, en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones», ha completado, al tiempo que ha exigido a Sánchez que «explique todo lo que ha pasado en su entorno de confianza», tanto en lo relativo a Salazar como a Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Exclusivas en OKDIARIO

El ex ministro de Transportes, actualmente en prisión, ha revelado, en una entrevista en exclusiva en OKDIARIO, que Javier Hidalgo «recurrió a quien hizo falta» durante el rescate de Air Europa. El empresario le trasladó que recurriría a Begoña Gómez para ayudarle.

«Lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí que me lo dijo. Yo al principio le dije que no hacía falta, que hablara con quien quisiera, pero que la cuestión se iba a tramitar por los cauces que tenían que darse, que era a través de la SEPI y con la aprobación final de la comisión gestora», desveló Ábalos. Igualmente, confirmó que su ex asesor Koldo García tenía una relación cercana con la familia de empresarios, con quienes se reunió en varias ocasiones en su mansión de Puerta de Hierro (Madrid).

También en este periódico, García aseguró, rotundo, que la mujer del presidente del Gobierno «sí intervino» en el rescate de la aerolínea. Según su testimonio, la familia Hidalgo valoró compensar económicamente a Begoña Gómez por esta intervención, barajando cantidades entre los 100.000 euros y el millón.