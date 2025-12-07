Si cada vez que vas a a una cafetería haces este gesto, definitivamente eres de clase media-baja

Si cada vez que vas a una cafetería haces este gesto, definitivamente eres de clase media-baja: llevarse los azucarillos. Así, si al salir del bar te llevas los azucarillos, perteneces a una clase social muy concreta. Es un pequeño gesto en la cafetería que delata tu lugar en la escala social. Por ello, robar azucarillos no es solo una manía: también es un marcador de clase.

En la vida cotidiana, la clase social no solo se expresa en grandes decisiones, sino también en microgestos. Llevarse los azucarillos del bar es uno de ellos: una acción pequeña que revela cómo se interioriza la escasez, el valor del ahorro y la relación con el consumo, y que sitúa simbólicamente al individuo dentro de una determinada franja social.

¿Qué dicen los estudios y teorías sociológicas?