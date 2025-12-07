La cúpula del Banco Santander ha formalmente dado luz verde a la absorción de su filial Openbank al cierre de la semana pasada, según indica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del pasado viernes, visto por este periódico. La junta general de Santander Consumer Finance (SCF), además del consejo de administración de Openbank han validado la operación, que extinguirá a la filial, trasladando así todos los activos y pasivos a la matriz. Ahora, la entidad que preside Ana Botín queda a la espera de la autorización del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, además del Banco de España y luz verde del Banco Central Europeo (BCE) para proceder con la fusión de ambas sociedades. En ese momento, Openbank desaparecerá como una sociedad.

Openbank, un banco retail del Santander, opera en cuatro países en Europa; España, Alemania, Portugal además de Países Bajos. Entre los productos que ofrece son cuentas corrientes, préstamos y hipotecas en España y algunos mercados. El primer mercado en integrarse, según el banco, será Alemania, a través del registro de una sucursal de Santander Consumer Finance (SCF). Por ello, el Santander congeló el mes pasado la concesión de crédito en Alemania por parte de Openbank que incluye a préstamos personales hasta que se lleve a cabo la fusión con SCF.

Por otro lado, la entidad financiera también ha avanzado su intención distribuir seguros en Alemania, Austria, Países Bajos, Portugal; por lo que requiere la notificación por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). El grupo ha comunicado que ya ha presentado el solicitud para efectuar la migración de la sucursal a Alemania ante el BCE y anticipa que recibirá la autorización para finales de 2025.

Como las sociedades cuentan con la misma matriz, el Banco Santander, la fusión será más sencilla, a través del régimen especial simplificado, según detalla el registro del BORME. Además, este último paso para fusionar ambos grupos también supondrá un cambio dentro de la composición de SCF, una de los mayores entidades financieras dedicadas al sector de automóviles en Europa. Ahora, contará con dos consejeros delegados, Ezequiel Szafir, que se encargará del lado del consumo, y José Luis de Mora, que mantendrá el enfoque en el segmento del negocio del automóvil.

Por otro lado, es pertinente destacar que la fusión entre SCF y Openbank es un cambio societario y no afectará a los clientes del banco ni a los productos que comercializa, sino que es la operación busca simplificar la estructura bancaria.