Julio Peguero, pescadero de Huelva, sobre los precios de las gambas y carabineros en Navidad: «Cada día sube y en Navidad….»

La recta final hacia la Navidad ya ha empezado aunque todavía estemos a comienzos de mes y en pleno puente de diciembre. Pero lo cierto es que es ahora cuando las compras aumentan, las listas de menús se van cerrando y en casi todas las casas aparece la misma pregunta de cada año: ¿qué ponemos en la mesa estas fiestas? Las cenas de Nochebuena y Nochevieja siguen siendo, para muchos, el momento más especial del calendario, y cada familia intenta ajustarse a su bolsillo sin renunciar al pequeño lujo de sentarse juntos alrededor de una mesa bien preparada.

En esa tradición que se repite generación tras generación, el marisco es un clásico que nunca falla. Y en Huelva, la gamba blanca no es sólo un producto: es un símbolo. A medida que se acercan las fiestas, su precio arranca una escalada casi previsible, impulsada por la demanda. Ese fenómeno se nota especialmente en el Mercado del Carmen, donde el trajín previo a las fiestas ya se vive sin descanso. Y allí, entre los mostradores más buscados, está el de Hermanos Peguero, un puesto de referencia para quienes buscan la mejor gamba de Huelva desde hace décadas. Su dueño Julio Peguero ha sido el encargado además, de dar las claves sobre su precio y cómo evolucionan hasta la última semana antes de Navidad.

Julio Peguero, pescadero de Huelva, sobre los precios de las gambas y carabineros

El puesto 52 del Mercado del Carmen en Huelva, el de Julio Peguero, es una parada obligatoria para los compradores más fieles. Lleva 53 años detrás del mostrador y estos días no oculta lo que todos sospechan: la subida ya ha empezado. En su puesto, las gambas se venden a 10, 30, 32 y 36 euros el kilo, según el tamaño. Los langostinos están a 35, las cigalas a 24 y 30, y las bocas a 28.

Peguero lo explica sin rodeos, porque lo ha visto demasiadas veces. En declaraciones a Huelva24, el pescadero explica: «El marisco gordo está valiendo mucho dinero, aunque hay mucha gamba chica. Por días está subiendo y, por ejemplo, la gamba blanca que ayer estaba a 30 euros hoy está a 32 y la semana que viene estará a 40, probablemente, y puede llegar a más en las fechas siguientes».

La comparación con otros años apenas cambia. La tendencia es la misma: conforme avanza diciembre, el producto sube. Y eso provoca que muchos compradores decidan anticiparse.

Colas, compras adelantadas y congeladores llenos

La reacción del consumidor es tan previsible como la subida de precios. «Ya llevamos un mes con muchísima gente. Se están adelantando más de la cuenta porque saben que cada día esto sube», cuenta Peguero. La estrategia es sencilla: comprar antes, congelar y reservarlo para las noches del 24 y el 31. Es una fórmula que se repite en miles de hogares y que, según él, funciona desde hace años.

También observa un cambio en los hábitos. Aunque la gamba sigue siendo el producto estrella, en su puesto «se venden muchísimas patas y bocas de cangrejo, casi lo mismo que de gambas». El mercado se diversifica, pero la esencia sigue siendo la misma: el marisco es la pieza clave del menú navideño.

Las ofertas que llenan el mercado: el caso de Mariscos Mare Magnum

En el mismo mercado, el puesto 78, Mariscos Mare Magnum, dirigido por Iván Aragón, ha vivido un arranque de campaña especialmente fuerte debido a algo que celebramos hace poco: el Black Friday. La gamba de 26 euros ha estado a 20, y los langostinos de 24-26 a 18. El resultado ha sido inmediato: «La gente se ha animado mucho porque tenemos buenos precios y ahora empieza un mes en el que el marisco se va a revalorizar mucho más», explica Aragón.

A esto se suman otros productos que han salido muy bien: patas de cangrejo a 16 euros, rejos de pulpo a 7, huevas a 18, bocas a 10, zamburiñas a 18, carabineros a 30 y un langostino jumbo que está siendo la sorpresa de la temporada. «En un kilo entran seis o siete piezas para la plancha. Es nuevo, está gustando mucho y está teniendo salida», señala.

Este puesto también recibe compradores de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba e incluso Madrid. El mercado, en estas fechas, es un pequeño punto de peregrinaje gastronómico.

Carabineros a 90 euros y un siglo de tradición en Mora Correa

El recorrido por el Mercado del Carmen continúa en el puesto número 36, Mora Correa, donde Andrés, heredero de un negocio con más de cien años, trabaja entre carabineros de un rojo intenso que llaman la atención incluso desde lejos. El precio lo dice todo: 90 euros el kilo. A su alrededor, gambas a 12 y 15 euros, gamba roja a 18, gambón a 14, langostinos a 20 y cigalas a 45.

Andrés admite que las ventas se están adelantando tanto que teme que llegue el momento fuerte de diciembre y la gente ya haya comprado casi todo. Aun así, recuerda que los últimos días siempre son intensos. También nota los precios algo más caros que el año pasado y apunta un factor clave: si el tiempo empeora y los barcos no salen, todo se encarecerá mucho más. Menos capturas, más precio. Así de simple.

El atún, la alternativa que nunca falla

No todo es marisco. Dentro del mercado también trabaja David Macías, especializado en atún y pez espada desde hace 20 años. Su producto vive un momento curioso: se vende antes y después de las fiestas, y también como compra colateral. «El producto estrella ahora es el marisco, sobre todo la gamba, y viene mucha gente a comprarlo y ya de camino les entra por el ojo el pez espada y el atún», explica.

La ventaja del atún es su estabilidad: apenas varía de precio durante el año, salvo temporales. Además, se aprovecha todo y se cocina de mil formas. Para elegir un buen corte, Macías recomienda fijarse siempre en un color cereza intenso y un brillo limpio, señal de calidad.