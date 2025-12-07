Giro en el precio del abono transporte de la Comunidad de Madrid: así quedan las tarifas por zonas en 2026

Ahora que estamos en diciembre, muchas son las personas que piensan en todos los gastos (navideños) que vamos a tener durante las próximas semanas, pero a esto se le suma también la duda sobre qué va a pasar con el abono transporte, dado que son millones de personas las que utilizan metro y autobús prácticamente a diario. En el caso de Madrid en concreto, muchos se preguntan si continuarán las bonificaciones o si, por el contrario, enero traerá un aumento inesperado. Y lo cierto es que, un año más, la decisión depende del Ministerio de Transportes, que todavía no ha aclarado si habrá ayudas en 2026.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que están preparados para aprobar las tarifas del próximo año, pero recalcan que necesitan una respuesta del Gobierno central. Según explicó el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, la Comunidad sigue sin recibir esa información oficial por parte del Ministerio, algo que consideran especialmente grave en un asunto que afecta a millones de madrileños. Mientras tanto, lo único seguro es que los precios actuales se mantendrán hasta el 31 de diciembre. Un alivio temporal que, sin embargo, no resuelve la gran incógnita: qué pasará en pocas semanas.

Giro en el precio del abono transporte de la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional lleva semanas reclamando una confirmación que no llega. García Martín lamentó que estas decisiones se tomen «en el último minuto» y recordó que necesitan tiempo para ajustar presupuestos y aprobar tarifas con rigor. No es sólo una cuestión de números. Tiene que ver con planificación, logística y capacidad para garantizar que el transporte público funcione sin sobresaltos desde el primer día de enero.

El consejero incluso ironizó sobre la situación asegurando que podría escribir un mensaje al ministro Óscar Puente en redes sociales, pero que lo tiene bloqueado. Una anécdota que resume bien la tensión política, aunque por detrás late una preocupación mucho más práctica: sin información, las administraciones trabajan prácticamente a ciegas. En este caso, la Comunidad quiere mantener un sistema tarifario estable y asequible, pero asegura que no puede comprometerse sin saber si el Estado mantendrá su parte de la financiación. Y a estas alturas del año, cada día sin respuesta pesa ya que muchos esperan saber si cómo hasta la fecha las bonificaciones permitirán viajar a precio reducido o por el contrario se va a tener que volver a hacer un gasto (considerable) como años atrás.

Bonificaciones actuales y tarifas vigentes hasta diciembre

Mientras se resuelve qué ocurrirá en 2026, las tarifas bonificadas seguirán aplicándose hasta el 31 de diciembre. Son las mismas que entraron en vigor el 1 de julio, después de que caducaran las ayudas extraordinarias que comenzaron en 2022 por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Hoy por hoy, los títulos están subvencionados entre un 40 % y un 50 %, con financiación compartida entre la Comunidad y el Ministerio. Este equilibrio ha permitido mantener precios reducidos que se han convertido en un apoyo esencial para jóvenes, familias y trabajadores.

Así quedan las tarifas vigentes:

Abono joven (todas las zonas): 10 euros

Zona A: 32,70 euros

Zona B1: 38,20 euros

Zona B2: 43,20 euros

Zonas B3, C1 y C2: 49,20 euros

E1: 66,30 euros

E2: 79 euros

10 viajes: 7,30 euros

Mayores de 65 años: gratis

Tarjeta infantil y abono joven de 7 a 14 años: gratis

En muchos casos, esta diferencia supone entre 20 y 30 euros menos al mes, un ahorro que para muchos hogares marca una auténtica diferencia.

Cómo quedarían las tarifas por zonas si no se mantienen las bonificaciones

Aunque todavía no hay una decisión oficial, la tabla de precios previos permite imaginar el escenario sin descuentos. Si las bonificaciones desaparecen, el Abono Zona A volvería a 54,60 euros, el B1 a 63,70, el B2 a 72, y las zonas más alejadas recuperarían los importes que superan los 80 euros.

Ese salto podría convertirse en un golpe importante para quienes usan el transporte público a diario, en un momento en el que la inflación sigue afectando a los gastos esenciales. De ahí la inquietud general que se percibe en estudiantes, trabajadores y familias.

La Comunidad asegura que mantendrá su compromiso con tarifas razonables, pero advierte de que sin apoyo estatal el margen es muy limitado. Por eso, creen que la decisión del Ministerio volverá a llegar (como ya ocurrió en años anteriores) casi en vísperas de Nochevieja.

De este modo y por ahora, sólo hay una certeza: las tarifas actuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. El resto depende del acuerdo entre administraciones. Si se renuevan las ayudas, los precios seguirán igual. Si no, el incremento será inmediato en todas las zonas. Hasta entonces, lo más prudente es estar pendiente de las comunicaciones oficiales. La decisión puede llegar de un día para otro y tendrá impacto directo en el presupuesto mensual de miles de familias. Y como no, muchos ya se preparan para el escenario de que que haya una subida y lo hacen recargando su abono antes de que acabe el año.