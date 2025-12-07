La AEMET pone en aviso al País Vasco: peligro cerca del mar en estas zonas

Hay peligro cerca del mar en estas zonas, la AEMET pone en aviso al País Vasco, habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo. El País Vasco puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que puede acabar siendo los que marquen unos días en los que el tiempo será el que marque la diferencia. Este peligro cerca del mar en estas zonas puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

En estos días en los que el País Vasco puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas jornadas en las que tocará hacer realidad este cambio de tendencia. España se divide entre una serie de elementos que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Un giro importante puede acabar siendo el que nos dará algunos detalles que deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de dejar salir determinadas situaciones que pueden ser esenciales. Llega un momento en el que todo puede acabar siendo esencial en estos días.

Pone en aviso el País Vasco la AEMET

La AEMET ha lanzado un importante aviso en estas zonas del país. El norte se prepara para recibir una previsión del tiempo en el que todo puede acabar siendo posible. Tendremos que empezar a poner en práctica un destacado cambio que puede ser esencial.

Estaremos pendientes de un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno en estas jornadas en las que las salidas fuera de casa pueden acabar siendo una realidad. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

En especial si empezamos a hacer algunas escapadas en las que el tiempo acabará siendo el gran protagonista de unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer en primera persona algunos detalles que pueden ser esenciales.

El País Vasco se convertirá en el foco de los avisos de la AEMET, unos expertos que no dudan en lanzar una serie advertencia ante el problema que puede acabar siendo esencial. Es importante saber qué pasará en estos días en los que los desplazamientos se verán multiplicados, por los que tendremos un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estas zonas tendrán peligro cerca del mar

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que lance una alerta para la que quizás no estamos del todo preparados.

Tal y como explican desde la web: «Cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubes altas, abriéndose claros durante la tarde. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas del sur de Álava. Vientos del sur y suroeste flojos y moderados». Los avisos por viento intenso afectarán estas zonas del país, en especial Gipuzkoa y Bizkaia.

Para el resto de España la situación puede acabar siendo esencial: «Se prevé una situación anticiclónica en la mayor parte de la Península y en Baleares, si bien con un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica así como en zonas de interior del tercio oriental peninsular, y con abundante nubosidad de tipo alto en el resto. A lo largo del día se espera que tienda a despejar a excepción de en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad, dejando precipitaciones débiles y ocasionales en los citados entornos de montaña además de en Galicia, siendo algo más abundantes en su mitad occidental. En Canarias, poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias en las islas orientales al principio. Nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, montañas de la norte, sur de Galicia y zonas de interior del este peninsular, también posibles en Mallorca. Es probable que sean densas en regiones de Extremadura, nordeste de Castilla-La Mancha y depresiones del interior de Cataluña y de Aragón. Calima en Canarias. Temperaturas máximas en aumento en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico; descensos en el norte de Castilla y León y aledaños y en general pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en el extremo nordeste peninsular y norte de Baleares, pocos cambios en Canarias y predominio de los descensos en el resto, pudiendo ser localmente notables en puntos del centro norte peninsular. Heladas débiles en Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará poniente moderado en el Estrecho, con vientos moderados del sur y suroeste en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, meseta Norte y litorales del Levante. Intervalos fuertes en litorales de Galicia con rachas muy fuertes en el norte de esta comunidad y oeste de Asturias. Viento flojo en el resto, predominando la componente oeste en la Península y Baleares y las este y sur en Canarias».