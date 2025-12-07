Los vecinos de Alcorcón no dan crédito al alumbrado navideño que este año ha instalado en el municipio la alcaldesa socialista, Candelaria Testa: «Da vergüenza, quieren acabar con la Navidad», coinciden en decir los alcorconeros.

A través de su página web, el Ayuntamiento socialista saca pecho de su próximo «encendido de luces que tendrá lugar el 9 de diciembre, los mercados navideños, teatro, chocolatadas, DJs, visitas reales, talleres y grandes citas familiares». «Alcorcón ofrece un programa navideño por todo lo alto que hará soñar a toda la ciudad durante diciembre y hasta el 6 de enero».

Sin embargo, según los vecinos, «lejos de hacerlo por todo lo alto, el alumbrado navideño ha quedado por los suelos este año». «El alumbrado es escasísimo, tienen dinero para muchas cosas, pero para otras cosas importantes como es ver el pueblo lleno de luces en Navidad, colorido y con ambiente, para eso no hay dinero. Es vergonzoso que nos hayan puesto estas cosas porque no sé ni como llamarlo», lamenta una mujer entrevistada por OKDIARIO.

«Es desastroso como todos los años, desde que tenemos a esta alcaldesa comunista, socialista, es una vergüenza y cada día vamos a peor. Parece mentira que en un pueblo tan próximo a Madrid tengamos estas luces. Aquí estamos perdiendo muchos empresarios y festivales a causa de esta gente que no hace nada por el pueblo de Alcorcón. Cada día estamos más decepcionados, cada día están peor las calles, el alumbrado da vergüenza», dice otro hombre.

«Ahora no viene nadie a ver nada, ¿cómo van a e venir a este pueblo cuando no somos capaces de hacer nada para atraer a la gente a este pueblo y atraer riqueza? Los comercios cada vez van cerrando más porque no traemos gente que quiera visitar Alcorcón. No les gusta la Navidad, son ateos, y ponen un Belén por poner algo. No hacen nada por el pueblo y si pudieran quitaban la Navidad», lamentan.

«El alumbrado es miserable, precario y muy dejado. Muy mal para lo que anteriormente ha sido. Creo que lo han hecho así por dejadez, hay mucha tardanza… todavía no han ni encendido la luces cuando el resto de municipios ya lo han hecho. Aquí en Alcorcón vamos tarde para todo», dice otro.

Por su parte, el portavoz de Vox Alcorcón, Pedro Moreno, que ha denunciado esta dejadez a través de sus redes sociales, y ha puesto de manifiesto su preocupación por «esta broma de mal gusto». «Esto es una mamarrachada y encima ponen el mismo árbol de Navidad que el año pasado daba calambre cuando te acercabas, por eso han puesto la madera al rededor del árbol»

En cuanto a las luces, Moreno señala que Alcorcón no tiene luces en ninguna zona salvo en la calle Mayor. «Han debido derrochar todo el dinero en contratar a Spider-Man que parece que es quien ha puesto las luces».

El alumbrado navideño tendrá lugar el martes 9 de diciembre a las 19:00 horas en la plaza Reyes de España. De momento, las luces que aparecen en el vídeo que acompaña a la noticia es el único alumbrado que, hasta la fecha, la regidora Candelaria Testa ha instalado en Alcorcón.