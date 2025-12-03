Alberto Ranz, asesor del PSOE en Alcorcón, utiliza una cuenta falsa en X (antes Twitter) bajo el seudónimo AprendizDeFujur para acosar y difundir bulos de sus oponentes y ex compañeros de Gobierno. «Insulta e increpa a todos, sin importar si son sus propios compañeros de Gobierno. Una de las personas que más ha vivido el acoso de Ranz es una compañera de su propio Gobierno», afirma el portavoz de Vox en Alcorcón, Pedro Moreno, quien destaca el carácter hostil y conflictivo del asesor de deportes del Ayuntamiento socialista.

Desde que entró a formar parte de la lista municipal de 2023 de la alcaldesa Candelaria Testa, Ranz ha mostrado una actitud desafiante con sus oponentes políticos y compañeros. Ha increpado a todo el entorno político en persona y a través de una cuenta falsa en X estando en activo en la política, aclara el portavoz de Vox en Alcorcón a OKDIARIO sobre la actitud conflictiva del asesor socialista tras salir a la luz que Ranz tiene una cuenta falsa en X (antes twitter) en la que vierte insultos y ataques personales contra sus adversarios políticos.

Moreno explica que el carácter conflictivo del asesor del PSOE de deportes del Ayuntamiento socialista no es algo que se reduzca a las redes sociales, sino que en persona «le da igual insultar a sus oponentes políticos ni a compañeros suyos del Gobierno, ni socios del Ejecutivo local».

Una de las personas que más ha recibido este odio ha sido la ex concejal de Cultura y actual edil no adscrita del ayuntamiento de Alcorcón por Ganar Alcorcón, Raquel Rodríguez: «Con ella era la que más insultaba en persona y a través de su cuenta falsa de X». «Era un escándalo como se ponía con ella, la ponía fina siempre», añade Pedro Moreno a este periódico. Otra fuente confirma que existían «amenazas» de este cargo del PSOE hacia su compañera en el Ejecutivo Local.

Ranz utilizaba hasta esta semana una cuenta bajo el seudónimo de AprendizDeFujur para insultar entre otros a su ex socia de Gobierno Raquel Rodríguez, a la que tilda de «repugnante». El asesor socialista abrió esta cuenta en 2019 cuando todavía no formaba parte del Ejecutivo local pero que desde 2023 decidió usar para crear bulos e increpar a todo el panorama político a nivel municipal cuando no está trabajando en su empresa de juguetes o haciendo de DJ en algún evento institucional.

Alberto Ranz formó parte de la lista electoral del PSOE de Alcorcón en las pasadas elecciones municipales de 2023, concretamente en el puesto 13. Tras los comicios fue ubicado como asesor de deportes con un jugoso salario público de 52.000 euros anuales.

Según el portavoz de Vox en Alcorcón, este asesor deportivo «no aparece nunca a trabajar, porque tiene un permiso y se dedica a su empresa de juguetes y aparece en eventos del Ayuntamiento cuando le da la gana», relata. Y añade que, en las contadas ocasiones que Alberto Ranz ha ido a un evento organizado por el Ayuntamiento, destaca la exhibición de la Policía en el Polideportivo Santo Domingo en Alcorcón, pero «únicamente se presentó para hacer de DJ».

Odio en redes

El asesor del PSOE cuenta con un aval del Ayuntamiento socialista que le habilita para no ir a trabajar y así poder dedicarse a su empresa de juguetes. «De todas las veces que he ido al Ayuntamiento sólo le he visto en muy contadas ocasiones y siempre ha habido problemas con él», afirma el portavoz de Vox.

La oposición ha destapado que detrás de la cuenta AprendrizDeFujur estaba el asesor socialista, tras encontrar una imagen publicada en 2019. En la fotografía aparece Alberto Ranz con su esposa, Constanza Cerviño. Desde que se ha revelado su identidad, el socialista ha cerrado su cuenta personal de X así como la falsa y no se ha pronunciado al respecto.

Tras el escándalo de la cuenta falsa y los contínuos casos de acoso a su ex compañera Ranquel Rodríguez y oponentes políticos, Vox Alcorcón ha pedido la dimisión inmediata del asesor socialista y el cese de la alcaldesa Candelaria Testa por permitir y fomentar este tipo de perfiles en su partido.