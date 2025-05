Una de las marcas más famosas de España abre nuevas tiendas en estos centros comerciales de Madrid

Madrid es desde hace años uno de los focos centrales del retail en España. Son muchas las marcas tanto nacionales como internacionales que podemos encontrar en los centros comerciales madrileños, que se han convertido en el lugar perfecto para expandirse y conectar con un público cada vez más exigente, moderno y diverso. Y, dentro de esta tendencia, nos encontramos con una marca que no para de crecer y de sumar adeptos: Terranova. Una firma muy actual que encanta a los jóvenes y que ya prepara la apertura de distintas tiendas en estos centros comerciales de Madrid.

Una de las nuevas aperturas la vivimos ahora en Alcorcón, dónde se encuentra el centro comercial X-Madrid y además, ha sido por todo lo alto si tenemos en cuenta que Terranova ha abierto su tienda más grande de toda la Comunidad de Madrid hasta la fecha. Con una superficie que roza los 1.000 metros cuadrados, esta nueva tienda busca posicionarse como una referencia dentro del mundo de la moda urbana y asequible, ampliando además su oferta para llegar a más perfiles de consumidores. Pero como decimos, la apertura de esta tienda no es la única sino que forma parte de una estrategia muy bien medida por parte del grupo madrileño franquiciado Young Retail, que es quien lidera la expansión de Terranova en España. Con una trayectoria sólida en el sector, este grupo ha demostrado saber leer las tendencias del mercado y adelantarse a ellas, consolidando su presencia en algunos de los centros comerciales más potentes del país.

La marca que llega a estos centros comerciales de Madrid

La nueva tienda en X-Madrid no sólo es la tercera de Terranova en la Comunidad, sino también la más ambiciosa. Las dos anteriores se encuentran en el centro comercial Plaza Éboli de Pinto y en el innovador Oasiz de Torrejón de Ardoz, ambos lugares estratégicos por su afluencia de público joven y familiar. En cambio, la nueva localización en Alcorcón presenta un enfoque distinto: aquí no sólo se busca reforzar la moda femenina, sino ampliar el abanico con colecciones completas para hombre, mujer y también para los más pequeños de la casa.

De esta forma, Terranova pasa de ser una marca atractiva para un segmento específico, a consolidarse como una opción familiar que cubre múltiples necesidades de ropa sin perder su esencia: moda accesible, fresca y de calidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de X-Madrid (@xmadrid_)

Las mejores tiendas en el centro comercial que lo tiene todo

No es casual que se haya elegido este centro comercial para esta gran apertura. X-Madrid no es un espacio comercial cualquiera. Su concepto innovador, con una estética industrial y una apuesta clara por la experiencia del visitante, lo convierten en uno de los más atractivos de la Comunidad. No sólo es un lugar donde ir de compras, sino un espacio en el que pasar el día entero, disfrutar de actividades, gastronomía y entretenimiento. Para una marca como Terranova este entorno es el escaparate perfecto.

Además, el hecho de que Young Retail ya tenga presencia en X-Madrid con otras marcas como Mango, Etam, Okaidi, Celio o Miniso, refuerza su apuesta por este centro como uno de sus puntos neurálgicos. La apertura de la nueva tienda de Terranova no solo suma una firma más a su porfolio, sino que consolida su estrategia de diversificación y fidelización del cliente.

Moda asequible sin renunciar al estilo ni a la calidad

Uno de los pilares del éxito de Terranova es su capacidad para ofrecer moda con estilo a precios realmente competitivos. En un momento en el que muchas familias buscan ajustar sus presupuestos sin renunciar a vestir bien, esta marca italiana se presenta como una opción que combina lo mejor de ambos mundos. Ropa actual, cómoda, con un diseño cuidado y adaptada a las tendencias, pero sin que eso suponga un gasto excesivo.

La nueva tienda en Alcorcón refuerza este posicionamiento con una oferta pensada para todos los miembros de la familia. Lejos de centrarse solo en la moda juvenil femenina (como hacían sus dos tiendas anteriores), esta nueva ubicación incluye un amplio surtido para hombre y niños.

Las aperturas futuras que ya planea Terranova

Pero esto no es todo. El grupo Young Retail ya ha confirmado que esta tercera tienda no será la última. De hecho, para finales de 2025 está prevista la apertura de una segunda megastore de Terranova en la Comunidad de Madrid, aún más grande que la de X-Madrid. Con una superficie estimada de 1.200 metros cuadrados, esta próxima tienda promete superar todas las expectativas y convertirse en el nuevo buque insignia de la firma en España.

En definitiva, la llegada de esta nueva tienda de Terranova a X-Madrid no SÓLO supone una gran noticia para los vecinos de Alcorcón y alrededores, sino también una señal del dinamismo que sigue caracterizando al comercio madrileño. La ciudad y su comunidad siguen atrayendo inversiones, generando empleo y ofreciendo a los consumidores una oferta cada vez más amplia, moderna y ajustada a sus necesidades.