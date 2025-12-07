El líder del PSOE de Torremolinos acusado de acoso usa en su defensa una foto con Montero y la denunciante

Antonio Navarro, el secretario general del PSOE de Torremolinos suspendido de militancia a raíz de una denuncia por acoso sexual presentada en su contra por una compañera concejal, aportó a Ferraz en su informe de descargo una foto suya con la denunciante y la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez.

OKDIARIO reproduce aquí esa imagen que forma parte de la amplia documentación que Navarro trasladó a Ferraz para defenderse de la denuncia de esta compañera de partido formalizada el pasado noviembre ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

En concreto, esta fotografía –en la que aparecen María Jesús Montero, Antonio Navarro y la denunciante– fue tomada el 24 de marzo de 2023 en el Hotel Amaragua con motivo de la presentación de la candidatura del PSOE en Torremolinos para las elecciones municipales del 28-M de aquel año.

El líder de los socialistas de esta localidad malagueña remitió esta instantánea a Ferraz remarcando el «respeto» con el que trató en todo momento, según su versión, a la denunciante, con la que formó «equipo» en la misma candidatura del PSOE de Torremolinos.

Para entonces, ambos mantenían además una relación personal especial, de «complicidad», relata Navarro. Asimismo, los dos salieron luego elegidos concejales y compartieron grupo municipal en el Ayuntamiento de Torremolinos.

De esta forma, con esta imagen de marzo de 2023 que muestra el respaldo de Montero, y todo un dosier de fotografías, mensajes telefónicos y experiencias compartidas con esta compañera en los últimos años, Navarro se dirigió a la Ejecutiva federal para defenderse de las acusaciones de la denunciante, quien sitúa en su escrito el comienzo de los hechos en el último trimestre de 2021.

Navarro esgrime que «en todo el historial del chat» con la denunciante, que todavía dice conservar, «no se puede encontrar nada, absolutamente nada que pudiera manifestar una situación de acoso, ni siquiera una mala palabra, descalificación, etcétera». «La relación es, tal y como se puede constatar, de una complicidad mayor que la de unos meros compañeros de trabajo», reconoce, no obstante.

María Jesús Montero, Antonio Navarro y su denunciante por acoso sexual, en una imagen de marzo de 2023.

Este dirigente socialista suspendido de militancia por Ferraz el pasado viernes, tras abrir la Fiscalía diligencias preprocesales, reporta gran cantidad de situaciones que se produjeron con posterioridad al último trimestre de 2021, donde ambos vivieron momentos de profunda sintonía. Comidas, cenas, viajes, cumpleaños… todo ello juntos, mientras compartían militancia.

Fue precisamente en aquella campaña electoral de las municipales de 2023, según Navarro, poco después de la foto de precampaña de ambos con María Jesús Montero en un acto del PSOE de Torremolinos, cuando ya hubo un cierto distanciamiento entre ambos.

Fue el preludio de lo que Navarro califica como «inicio de la quiebra» en la estrecha relación que mantenían, esto es, el momento en que «me nombran diputado provincial el 7 de junio de 2023», afirma. «Es público y notorio, su reacción a mi nombramiento», recalca.

El dirigente socialista –que se había convertido en secretario general del PSOE de Torremolinos en enero de 2022– apunta que fue emplazado a «no coger el puesto» en la Diputación de Málaga, porque tenía trabajo como comercial y «porque no se entendería que no fuera una mujer quien fuese diputada y que fuera un hombre», subraya en el informe al que tuvo acceso este periódico.

Antonio Navarro, líder del PSOE de Torremolinos, con su denunciante por acoso sexual.

A partir de ese momento, añade, la relación se volvió «difícil, ya que ella en todo momento se enfrenta a mí, aprovecha las dimisiones en la Comisión Ejecutiva, para junto con la suya y de otros compañeros y compañeras intentar mi cese como secretario general», lamenta el concejal y diputado provincial.

Ferraz tiene toda esta documentación aportada por Navarro desde hace semanas. Y es que fue el pasado noviembre cuando la denunciante –un cargo público y no una mera militante– optó por acudir a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga después de no recibir respuesta de la Ejecutiva federal tras sendas denuncias dirigidas al partido en junio y octubre del presente año.

Montero, al tanto

Se da la circunstancia de que la propia vicesecretaria general del partido, secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió el jueves que estaba al tanto de la existencia de la denuncia presentada en junio a nivel interno, pero alegó que «no conocía el contenido».

No ha sido hasta ver que la Fiscalía ha incoado diligencias preprocesales, cuando Ferraz ha reaccionado abriendo a Navarro un expediente disciplinario y suspendiéndole cautelarmente de militancia, a instancia de la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga.

Según la denuncia formalizada ante la Fiscalía, que destaca la naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» de Navarro, entre los mensajes de WhatsApp aportados por la denunciante –como informó el diario Sur– figuran expresiones del tipo «no me esquives, que te quiero meter ficha»; «yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza»; «lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá»; «es que estás muy buena»; «¿ese escote lo has tenido siempre?»; «aunque te pusieras cuello vuelto, ibas a estar igual de buena» o «iré depilado por si tienes un desliz».