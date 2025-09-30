Detenido un senegalés por tres robos con violencia en la calle Manacor de Palma

Agentes del Grupo de Investigación de la Comisaria Centro de la Policía Nacional han detenido a un hombre de origen senegalés por cometer tres robos con violencia en las cercanías de la calle Manacor de Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, a mediados del mes de agosto una mujer denunció haber sido víctima de un robo con violencia e intimidación en la citada calle. Explicó a los agentes que fue abordada por la espalda por dos individuos, quienes la golpearon y tiraron al suelo con gran violencia.

Los ladrones aprovecharon para robarle la cartera con tarjetas bancarias, efectos personales y 150 euros en efectivo.

La mujer aportó a los policías características físicas de los presuntos autores y contó que a uno de ellos lo conocía y que trabajaba en varios locales de la zona. Los agentes del Grupo de Investigación comprobaron que en los meses de julio y agosto habían sido denunciados otros dos robos con violencia en la misma zona.

Tras las pesquisa pertinentes, los agentes pudieron confirmar que en los tres robos con violencia investigados habría participado un hombre joven, corpulento y de origen senegalés. El presunto autor aprovechaba su corpulencia para abalanzarse sobre las víctimas, a quienes golpeaba e intimidaba robándoles todo tipo de objetos personales, dinero en efectivo y teléfonos móviles.

Localización geográfica

Siguiendo con las labores de investigación, los agentes de la Policía Nacional observaron que los robos denunciados se habrían cometido en unos puntos geográficos cercanos entre sí. Más tarde, consiguieron situar en el lugar al presunto autor de los robos con violencia.

Finalmente, obtenida la plena identificación del agresor y una vez localizado, los agentes del grupo de Investigación Centro practicaron la detención del mismo por ser el presunto autor de tres delitos de robo con violencia.

Por otra parte, continúan las gestiones de identificación y localización del segundo de los presuntos autores.