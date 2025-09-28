Alarma en la calle Manacor de Palma por el incendio de varios contenedores

Alarma en la céntrica calle Manacor de Palma al declararse un incendio de varios contendedores frente a una conocida tienda de juguetes, muy cerca de las Avenidas. Se sospecha que las llamas hayan sido provocadas por un pirómano.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada de este domingo. Rápidamente se desplazaron hasta el lugar los equipos de emergencia para sofocar las llamas. El suceso generó una gran alarma entre los vecinos de la zona. Los investigadores están llevando a cabo las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

Desde hace meses, la Policía Nacional no cesa de detener a pirómanos y los jueces de enviarlos a prisión. También se han ‘cazado’ numerosos menores, algunos de ellos inimputables, que sus padres se han tenido que hacer cargo de las importantes cuantías económicas de sus travesuras. En muchos casos, detener a los autores no resulta nada fácil porque son personas que hasta la fecha carecían de antecedentes o sufren algún tipo de enfermedad mental.

En el pasado mes de febrero, la Policía Nacional detuvo en Palma a un hombre de origen español y de 63 años de edad por quemar en dos días diferentes varios contenedores pertenecientes a una empresa del barrio de Sa Indioteria.