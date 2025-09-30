Vox tensa a tope al PP de Azcón: quiere reprobar al consejero de Hacienda «por no presentar Presupuestos»

En Aragón, Vox aprieta las tuercas al PP para que presente ya el techo de gasto y un borrador de los presupuestos para 2026, pese a que su apoyo no está garantizado. Desde ya el año pasado, en la región se habla de los presupuestos de 2026, con los que se pongan fin a la tensión entre PP y Vox en la comunidad, una de las que peor relación mantienen desde que rompieron las coaliciones en las comunidades en las que gobernaban.

Frente a Murcia, Valencia y Baleares donde PP y Vox lograron pactar los presupuestos para 2025, en Aragón, Extremadura y Castilla y León, los populares siguen con las cuentas prorrogadas de 2024.

Este martes, los de Abascal han propuesto reprobar en Aragón al Consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, «debido a incumplir su voluntad de presentar el Proyecto de Presupuestos» antes del último trimestre del pasado año. Es una de las 20 medidas que han registrado de cara a la tercera sesión del Debate sobre el estado de la comunidad autónoma que tendrá lugar el próximo jueves.

En Aragón, ambos partidos se acusan mutuamente de «no tener voluntad» para sacarlos adelante, pero evitan hacer conjeturas sobre un posible adelanto electoral como ha anunciado la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

El efecto Guardiola en Aragón

Fuentes consultadas próximas a la presidencia de Jorge Azcón reconocen a OKDIARIO que no se esperaban la noticia por parte de la popular extremeña. «Cada gobierno hace sus decisiones», explican zanjando el asunto.

Hay que recordar que, antes de las vacaciones de verano, Azcón prometió que su gobierno presentaría el techo de gasto en septiembre. Una intención del Ejecutivo que se diluyó la semana pasada, en voz de la vicepresidenta Mar Vaquero, excusándose que estaban esperando a que el Gobierno de Sánchez convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Pese a ello, desde Presidencia aseguran que el «compromiso» de Azcón «sigue intacto». «Si no se convoca el Consejo, presentaremos el techo de gasto igualmente», afirman tratando de disipar dudas sobre un cambio de estrategia por parte de su Ejecutivo. «Todavía hay tiempo para cumplirlo en tiempo y forma», señalan.

Desde Vox consideran esta explicación «una excusa», y lo comparan con la misma estrategia que hicieron los populares para demorar las negociaciones del año pasado, al condicionar la elaboración de presupuestos de Aragón –que nunca llegaron– al fondo de solidaridad a Sánchez y que alcanzaba los 87 millones de euros como compensación a no recibir esta cantidad por sufrir de despoblación.

Vox considera que el PP no tiene intenciones de presentarlos y que les tratan de culpabilizar por no llegar a acuerdos parlamentarios. «Quieren que recaiga en nosotros la responsabilidad de no llegar a acuerdos, cuando los que tienen que pactar son ellos», señalan desde el partido a nuestro diario. «No es un problema de Vox, nosotros hemos pactados en otras comunidades autónomas porque el PP también ha aceptado nuestras condiciones», razonan.

En Aragón, Vox tampoco quieren compararse con Extremadura y se muestran dispuestos a pactar un presupuesto que «ponga en valor a los 7 diputados».

Durante el Debate del estado de la comunidad la semana pasada, ambos partidos llevaron el tema al límite hasta el punto de que Azcón tildó a Vox de relativizar la importancia de los presupuestos al expresar Alejandro Nolasco –el portavoz del partido en Aragón– que no era necesario aprobarlos para llegar a acuerdos como bajar los impuestos.

«El hecho que no nos da igual que haya o no presupuestos lo dejamos evidente con esta reprobación que presentamos al consejo de Hacienda», explican. «Por un lado reprobamos el incumplimiento y, por otro, presionamos para que cumplan con su obligación», destacan.