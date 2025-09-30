Irene Montero rabia con la llegada de un poderoso portaaviones a Palma: «EEUU manda en Europa»

La ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha rabiado con la inminente llegada de un portaaviones nuclear de Estados Unidos a Mallorca. Se trata del USS Gerald R. Ford (CVN-78), considerado uno de los barcos militares más poderosos del mundo y que entre el 3 y el 8 de octubre llegará a la bahía de Palma.

Montero ha exigido al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez que no autorice la llegada de este barco norteamericano ya que «evidencia la complicidad de Estados Unidos con el genocidio que se está cometiendo en Palestina y su voluntad de demostrar que también manda en Europa».

«Al mismo tiempo que apoya el genocidio y presenta junto a Netanyahu un plan de dominación colonial de Palestina, EEUU muestra con este portaviones que también manda en Europa», ha afirmado la eurodiputada.

Desde la formación morada han recordado al Ejecutivo central que el Estado «es soberano para impedir que el uso de bases militares».

«No queremos que Baleares sea cómplice del genocidio»

Por su parte, la diputada balear de Podemos, Cristina Gómez, ha manifestado: «No queremos que España y menos Baleares sean cómplices de este genocidio, apostamos por la paz, la diplomacia y el respeto a los derechos humanos, no por las guerras ni por los intereses de las grandes potencias militares».

«Queremos expresar nuestro rechazo más absoluto a la entrada de barcos de la OTAN, en los puertos españoles y en particular en el puerto de Palma. No aceptamos que nuestro territorio se convierta en una plataforma militar y en un instrumento de la geopolítica de la guerra», ha explicado en el pleno del Parlament de este martes.

También se ha pronunciado sobre este hecho la secretaria general del partido, Ione Belarra, quien ha afirmado que «la entrada de un portaaviones nuclear de EEUU en Palma plantea un terrible peligro para la seguridad de nuestro país y ahonda en la complicidad de España con los genocidas».

Lucía Muñoz, no queremos barcos genocidas en nuestro puerto». Por último, la concejal podemita en el Ayuntamiento de Palma, ahora embarcada en la flotilla pro-Gaza , ha escrito en su cuenta de X que «en Palma hay un pueblo digno y».