Mónica Cruz sobre Penélope y Javier Bardem: «En mi casa hacíamos apuestas de que mi hermana iba a terminar con él y no nos equivocamos»

Una de las parejas más célebres y mediáticas de España es la que une los nombres de Penélope Cruz y Javier Bardem. Mónica Cruz, hermana de Penélope, compartió una anécdota familiar de los comienzos de la pareja que lleva casi dos décadas. El comienzo de la pareja de actores se produciría en 1992 durante el rodaje de la icónica película Jamón, Jamón de Bigas Luna, donde Penélope Cruz debutaba en el mundo de la gran pantalla.

Aunque no iniciaron en esta película su romance, los presentes notaron la gran química y tensión sexual entre los personajes de Silvia y Raúl, algo que el público notaría cuando salió el largometraje. “Ahí conoció a Javier y luego la vida los volvió a juntar”, explicaba Mónica. Mientras ambos actores seguían sus respectivas vidas, en casa de los Cruz ya daban por sentado que terminarían juntos.

El comienzo de la relación de Penélope Cruz y Javier Bardem

Mónica Cruz relataba sin reparos la particular apuesta que se hacía en su familia: “En mi casa hacíamos apuestas de que mi hermana iba a terminar con Javier. Y no nos equivocamos”. Después de su primer encuentro, tuvieron que pasar 15 años para que se reencontraran. Mónica siempre presumió del buen ojo de su familia ante la situación: «Tardaron, pero el tiempo nos dio la razón».

Durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona en 2007, Penélope Cruz y Javier Bardem se volverían a encontrar. Javier Bardem ha confesado que durante casi todo el rodaje ninguno de los dos se atrevía a dar un paso por profesionalidad. Al encarnar a una expareja tóxica y volcánica en la ficción, Bardem incluso llegó a dudar debido al fuerte carácter del personaje de Penélope.

El último día del rodaje de la película de Woody Allen tenían que filmar una escena de un beso. Esta toma marcó un punto de inflexión y regaló una bonita anécdota para la pareja. Los actores se besaron y siguieron haciéndolo durante tanto tiempo que el equipo de grabación ya estaba recogiendo cuando se dieron cuenta. La toma no salió jamás en la película, pero el director se la regaló años más tarde como regalo de bodas.

Hace unas semanas, el actor español rememoró en una entrevista los detalles de su primera cita oficial. Hicieron una escapada secreta de fin de semana a Londres: el sábado fueron a ver un concierto de los Rolling Stones y el domingo a Prince. Desde entonces la pareja no se separó y se terminaron consolidando como una de las parejas más estables de Hollywood.