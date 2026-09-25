Sánchez evita referirse en Harvard a Ceuta o al escándalo de Zapatero y sostiene que su mujer procesada y su hermano condenado «no son culpables»

Pedro Sánchez se encargó de que en su encuentro con estudiantes en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, no aparecieran los temas más espinosos para su situación actual, a saber, ni la invasión de Ceuta -muy presente en EEUU dado que Trump se ha referido a ella en más de una ocasión-, ni a Zapatero, ni la corrupción. La delegación española trató de evitar que en el acto protagonizado por el presidente en el John F. Kennedy Jr. Forum no hubiera presencia de estudiantes españoles, y Sánchez ignoró por completo estos asuntos.

Un estudiante le preguntó por cómo responde su Gobierno ante la corrupción cuando, directamente, éste universitario le dijo: «Los españoles dicen que usted es una de las razones por las que hay corrupción en España». Sánchez tiró de su habitual argumentario, argumentando que «hay corrupción en muchos países y la clave está en cómo responde el Gobierno cuando hay casos». «Hay casos que afectan a mi mujer y a mi hermano, y yo tengo que decir que esos no son casos de corrupción», aseguró, tildando las causas judiciales que le acorralan de «ataques personales». «Si tú ya les has condenado, y dices que mi mujer y mi hermano son culpables, es injusto, porque no lo son». Cabe recordar que David Sánchez sí fue condenado por la Justicia por un delito de prevaricación.

Sí que fue preguntado por un estudiante acerca del espionaje por parte de los servicios de inteligencia de Marruecos, que lograron acceder mediante el uso del software Pegasus a su móvil y a los de varios ministros, y Sánchez apenas concedió que «es verdad» que fueron «hackeados por Pegasus», pero subrayando que no sabe quién está detrás: «No sabemos quién lo hizo, está siendo investigado». Rechazó que ese espionaje diera paso a un chantaje que pueda estar en el origen del cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental: «No creo que yo esté mostrando en mis decisiones políticas que sea dependiente o no dependiente de otra cosa que no sea el interés de mi país».

Un estudiante venezolano le preguntó sobre la transición en Venezuela tras la detención de Maduro por parte de EEUU, y sacó a colación el nombre de Zapatero, reconocido defensor del régimen. Sánchez obvió la figura de Zapatero, nombre del que huyó durante todo el acto, y sólo presumió de que, durante su presidencia, en España «se han dado permisos de residencia para más de 1,2 millones de venezolanos».

Ni rastro de temas espinosos que cercan al presidente y de los que quiere huir. También tuvo un encuentro Sánchez con un grupo de jóvenes estudiantes e investigadores españoles que estudian en Estados Unidos.