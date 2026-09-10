Así será la experiencia VIP de Shakira en Madrid: jardín, terraza exclusiva y acceso al Front Stage por 1.297 euros

Ver a Shakira en Madrid será mucho más que asistir a un concierto. Para quienes quieran convertir una noche de música en una experiencia extraordinaria, la artista contará con una propuesta de Official Hospitality gestionada por Match Hospitality que lleva el concepto VIP a otro nivel. El precio: 1.297 euros por una experiencia que combina gastronomía, entretenimiento, espacios exclusivos y acceso al Front Stage, a escasos metros del escenario.

Durante las 12 fechas de la residencia madrileña de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, hasta 2.000 fans por concierto podrán acceder a este universo premium diseñado para empezar a disfrutar mucho antes de que se apaguen las luces del estadio.

La experiencia se articula en torno a dos espacios: garden y terrace. Dos ambientes con personalidad propia, concebidos para convertir la espera previa al concierto en parte de la celebración.

Un jardín privado para empezar la noche

El garden será el primer escenario de esta experiencia. Un espacio al aire libre, rodeado de zonas ajardinadas y lounges, con espíritu de festival y pensado para relajarse, encontrarse con otros fans y comenzar la noche con calma. La entrada prioritaria permitirá acceder al recinto antes que el público general y disfrutar de una propuesta gastronómica y de bebidas, acompañada de entretenimiento y servicio hospitality.

La atmósfera busca combinar la energía de un gran evento con la comodidad de un espacio privado. Una experiencia en la que la espera deja de ser simplemente una espera y se convierte en parte del espectáculo. La idea es sencilla, pero poderosa: que el concierto comience mucho antes de que Shakira aparezca sobre el escenario.

‘Terrace’: altura, vistas y exclusividad

Quienes quieran elevar todavía más la experiencia podrán hacerlo en terrace, una sofisticada terraza elevada con vistas privilegiadas al espectáculo. Aquí, la noche adquiere otra dimensión. La terraza funciona como un mirador exclusivo sobre el universo de Shakira, un espacio pensado para disfrutar del ambiente, las vistas y el espectáculo desde una posición privilegiada. Pero, el verdadero lujo llega cuando comienza el concierto.

De la terraza al ‘Front Stage’

Después de disfrutar de los espacios hospitality, llega uno de los momentos más esperados: el acceso al front stage. El pase permite situarse a escasos metros del escenario y vivir de cerca toda la energía de una de las grandes estrellas internacionales de la música. Es el contraste perfecto: comenzar la velada entre jardines, lounges, gastronomía y servicio premium para terminar frente a Shakira, rodeado de luces, música y miles de voces cantando sus grandes éxitos.

Para quienes busquen todavía mayor privacidad, la propuesta incluye además un número limitado de suites de hospitality, concebidas como espacios íntimos y exclusivos desde los que disfrutar de la residencia.

Una experiencia dentro de otra experiencia

La propuesta VIP llega, además, en un momento especialmente singular para Madrid. La residencia de Shakira tendrá lugar entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, con 12 conciertos y una asistencia prevista de 50.000 personas por actuación.

El espectáculo se integrará además en es latina, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico colombiano y concebida para celebrar la cultura latina a través de la música, la gastronomía, el arte, la literatura, la moda y el entretenimiento. Así, los 1.297 euros no representan únicamente el precio de una entrada privilegiada. Son el acceso a una noche diseñada alrededor de Shakira: desde el primer momento en el jardín hasta el último acorde frente al escenario.