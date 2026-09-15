Vuelta a la oficina: cinco claves que nos dan las ‘celebrities’ para sumar estilo y profesionalidad en tu ‘look’

Cuando toca hacer el cambio de armario, la pregunta de «qué ponerme para volver a la oficina» aparece de forma automática. Empieza a ser necesario reponer prendas, elegir looks y tener ciertas ideas preconcebidas que nos sirvan de inspiración a la hora de saber qué ponerte en esos días en los que las sábanas se pegan más de la cuenta. Las buenas noticias son que en las redes sociales podemos sacar un sinfín de estilismos diferentes que nos sirven de inspiración. En ellos encontramos prendas, tendencias y combinaciones que te ayudarán a saber qué ponerte para aunar elegancia y profesionalidad.

Tendencias otoño 2026

Para ver por dónde empezamos a estructurar los looks de vuelta a la oficina, hay una cosa que hay que tener clara antes: qué es lo que se va a llevar en esta temporada de otoño 2026. En este sentido, los gurús de la moda llevan tiempo adelantando por dónde van a ir los patrones que regirán los estilismos. Se queda la estética vintage, con elementos como las hombreras, los complementos o las transparencias marcando el camino. Veremos también muchas texturas convertidas en volúmenes, superposiciones y estampados; sin dejar de lado el minimalismo y la simplicidad de los looks que marcaron los 90.

Otra cosa que se queda es el marrón, un tono que lleva varias temporadas como el más codiciado por los diseñadores. Si bien es cierto que en otoño de 2026 le ha salido el color berenjena como gran competidor. Una gran noticia para los registros a los que más favorece este tono, que son generalmente pieles morenas con tono cálido u oliva, y a cabellos rojizos o cobrizos intensos.

Especial atención habrá que poner este año en los cuellos y las caderas. Los primeros se llenan de volumen y tejidos para sobrellamar la atención en la parte superior del tronco, mientras que en las caderas vuelve ese guiño al pasado con otro giro hacia los tiros extrabajos. Ahora que ya tenemos una guía básica sobre qué llevar, es hora de elegir a las celebrities que más nos inspiran a la vuelta.

La gabardina: un clásico que se reinventa

En el perfil de María Pombo encontramos una de las claves más atemporales para los looks de entretiempo: la gabardina. Es ese clásico que, temporada tras temporada, se reinventa para adherirse a las tendencias de la temporada. En este caso, la opción de Simorra tiene todo lo que le debemos pedir a una prenda de entretiempo: una prenda práctica, versátil y suficientemente ligera para acompañarnos cuando el calor empieza a dar una tregua.

Bermudas y combinación tierra

El marrón y las bermudas son dos de las grandes apariciones de este verano, y un secreto para combinar a la perfección los looks de oficina por un motivo: se ajustan a cualquier contexto para crear un estilismo icónico. Además de ser elegantes, son colores favorecedores y de transición para la nueva estación. Un acierto con el que nos sorprende Vicky Martín Berrocal.

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‘Look’ de dos piezas monocromático

Si antes hablábamos de esos días en los que se pegan las sábanas, no podemos olvidar mencionar los looks que te ayudan a salir del apuro. En este caso, no hay nada mejor que un dos piezas. Paula Echevarría eligió para F1 un conjunto que, además de llevar el color de la temporada, se adapta a estos días de afterwork en los que el buen tiempo todavía da un respiro.

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La raya diplomática siempre es un acierto

¿Hay estampado que más evoque el estilo dentro de una oficina que una buena raya diplomática? Y no hace falta que nos sirvamos de él con el clásico traje. También están quienes, como Blanca Suárez, deciden elevar este look con una prenda oversize y un toque mucho más relajado e informal.

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Que no falte el color de moda

El marrón se ha establecido como un clásico para apuntar un acierto, pero antes hemos adelantado que el berenjena es el tono que todo el mundo debe anotar para incluir en su armario. Es fácil de llevar y, sobre todo, puede quedar estupendo si, como Tamara Falcó, tomas este look con un traje de dos piezas.