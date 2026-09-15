Samantha Vallejo-Nágera en la Fashion Week de Madrid: «A mí me gusta disfrazarme cada día de una cosa»

Samantha Vallejo-Nágera ha sido uno de los rostros conocidos que se han dado cita este martes, 15 de septiembre, en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, celebrado en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una jornada en la que la diseñadora ha vuelto a hacer gala de su inconfundible universo creativo, marcado por el color, los estampados y las formas que han convertido sus propuestas en algunas de las más reconocibles de la moda española.

COOL se ha desplazado hasta el Palacio de Cristal de Cibeles para conocer de primera mano estas propuestas, aunque lo cierto es que al mismo tiempo, también ha tenido la oportunidad de hablar con la reconocida chef mencionada, quien no ha querido perderse esta pasarela.

«Me divierte todo venir a los desfiles. De pequeña venía con mi madre y me parece que es una manera de ver la moda, lo que está en tendencia, el color, la alegría… Me encanta», comenzaba a decir. Samantha añadía que ella siempre ha sido de vestir de colorines y que es por eso por lo que no podía faltar al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada. Aun así, reconocía que tenía la capacidad de vestir de diferente manera dependiendo del ámbito en el que se encuentre. «Me gusta todo, porque luego es verdad que para trabajar soy más serio. Ayer estuve en Pedro del Hierro, ósea que hay de todo en mi armario. De hecho, a mí me gusta disfrazarme un poco cada día de una cosa», expresaba.

En cuanto a su vida personal y profesional se refiere, Samantha aseguraba que tenía una agenda repleta de compromisos de la que estaba muy agradecida, a la cual se habían sumado algunos nuevos proyectos como su participación semanal en el programa Y ahora Sonsoles. «Empiezo hoy en el programa de Sonsoles Ónega, en una sección propia, esta tarde. Con el catering a tope también, con mis bodas, mis redes, mis hijos, mi familia, mi restaurante…Me levanto y digo: ‘no tengo ni un momento para descansar’. Aunque es verdad que hago deporte todos los días y digamos que ese es como mi momento para mí. Pero luego currando todo el día estoy», expresaba entre risas.

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A pesar de ello, la chef aseguraba que había disfrutado del verano y que lo había empleado especialmente en descansar y en estar con todos sus seres queridos. «El verano siempre es bien. Y este año ha sido mejor que ninguno. Con mi familia», concluía.